Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

41,905 EUR +0,26% (21.05.2020, 15:29)



Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

41,73 EUR -0,16% (21.05.2020, 15:08)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

45,89 USD +3,03% (20.05.2020, 22:10)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen , die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke. Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. (21.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeriesen Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Überall auf der Welt gebe es Lockerungen. Doch James Quincey sehe keinen Grund für Euphorie. "Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Lockdowns fangen gerade erst an", so der CEO von Coca-Cola im Interview mit CNBC. Coca-Cola habe einst als das defensive Investment überhaupt gegolten. Nun komme der Aktienkurs überhaupt nicht in die Gänge."Die Leute werden in nächster Zeit sehr darauf achten, ihr Geld zusammenzuhalten", so Quincey. "Sie werden vor allem das kaufen, was günstig."Der Getränkemulti sei von der Pandemie stark getroffen. Im April sei der Absatz um 25 Prozent gesunken. Der Grund dafür sei die Schließung von Restaurants, Kinos und Stadien in vielen Ländern gewesen. Coca-Cola erziele knapp die Hälfte des Konzernumsatzes mit diesen Einnahmequellen.Ergo: Das Chance/Risiko-Verhältnis ist derzeit unattraktiv, die Coca-Cola-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Coca-Cola-Aktie: