Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen, die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (26.07.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola: Kaufsignal aktiviert - AktienanalyseDer US-Getränkehersteller Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) hat gestern Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und einen wahren Ansturm auf seine Wertpapiere ausgelöst, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Nettogewinn sei bei Coca-Cola um 69 Prozent auf 2,32 Mrd. US-Dollar gestiegen. Für jeden Anteilsschein ergebe sich somit ein Gewinn von 0,54 US-Dollar, nach 0,32 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz habe mit 8,9 Mrd. US-Dollar ebenfalls über den Erwartungen der Experten von 8,54 Mrd. US-Dollar gelegen. Im laufenden Geschäftsjahr rechne der Konzern mit einem Wachstum von rund 4 Prozent, das bereinigte Ergebnis EBIT solle dabei um etwa 10 Prozent liegen.Durch den gestrigen Kursprung habe die Coca-Cola-Aktie endlich den Horizontalwiderstand bei 45,25 US-Dollar knacken und auf ein erstes Verlaufshoch bei 46,58 US-Dollar zulegen können. Dieser Ausbruch habe sich bereits in den Tagen davor angedeutet, habe aber erst aufgrund der positiven Nachrichtenlage vollzogen werden können. Nun sei der Weg frei und könne für ein Long-Investment auf kurzfristiger Basis herangezogen werden.Der klare Ausbruch über das Widerstandsniveau von 45,25 US-Dollar habe nun weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an 47,00 US-Dollar freigesetzt. Darüber könnte Coca-Cola weiter in den Bereich der Jahreshochs von 48,62 US-Dollar zulegen, etwaige Rücksetzer zurück auf das Ausbruchsniveau müssen jedoch zwingend einkalkuliert werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 26.07.2018)Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:39,77 EUR +1,20% (26.07.2018, 16:22)