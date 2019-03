Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen, die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (20.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) unter die Lupe.Er bestehe aus 25% Coca-Cola, habe die Investmentlegende Warren Buffett einmal gesagt und kräftig investiert. Doch die Sätze, die Buffett jetzt über Coca-Cola und andere weltbekannte Marken äußere, würden nach ernsthaften Zweifeln an der Zukunft des so lange so erfolgreichen Geschäftsmodells klingen."Es ist nicht so, dass es über Nacht passiert, aber es bewegt sich etwas", so Buffett im Interview mit Yahoo Finance. "Campbell Soup zum Beispiel, diese Marke war schon da, als ich ein Kind war. Und sie war groß. Die Leute mochten Campbell Soup. Damals war es sehr unwahrscheinlich, dass man die Marke wechselt. " Offensichtlich hätten die jüngsten Vorfälle bei Kraft Heinz für einen Sinneswandel bei Buffett gesorgt. Neben der nachlassenden Markentreue gebe es noch ein Problem für Unternehmen wie Coca-Cola und Kraft Heinz: Die Leute würden heute viel bewusster in Sachen Ernährung umgehen. Coca-Cola und Co würden sich sehr viel einfallen müssen, um nicht den Draht zu den jungen Menschen zu verlieren.Die Krise bei Kraft Heinz sei für die komplette Branche eine Warnung. Nur die Unternehmen, die sich schnell den sich stark verändernden Ernährungsgewohnheiten anpassen würden, würden langfristig noch eine bedeutende Rolle haben. Ein Vorbild sei Nestlé: Der Schweizer Konzern kenne beim Umbau des Portfolios offensichtlich keine Tabus. Diese Investmentstory sei aktuell deutlich spannender als die von Coca-Cola, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse (Analyse vom 20.03.2019)Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:XETRA-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:40,17 Euro -0,05% (20.03.2019, 17:35)