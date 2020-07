Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

40,045 EUR +0,77% (01.07.2020, 11:15)



Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

39,565 EUR +0,15% (01.07.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

44,68 USD +0,72% (30.06.2020, 22:10)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen , die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke. Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. (01.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeriesen Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Der US-Konzern plane offenbar einen ganzen neuen Schritt: den Einstieg ins Geschäft mit Alkoholika. Konkret handele es sich um ein Kultgetränk mit starken Wachstumsraten. Hard Seltzer heiße das Getränk, das Coca-Cola bald auf den Markt bringen könnte. Zur Einführung werde das Unternehmen laut "Mirror" wohl eine Tochterfirma gründen. Wann das Produkt zu kaufen sein werde, stehe aer noch nicht fest.Bei Hard Seltzer handele es sich um eine Mischung aus Wasser, Gärungsalkohol und natürlichen Geschmacksstoffen wie Mango, Kirsche oder Limone. Der Alkoholgehalt liege zwischen 4 und 6%. Beliebt sei das Trendgetränk v.a. bei den 20- bis 35-jährigen als Alternative zu kalorienreicheren Produkten wie Wein und Bier.In den USA seien Hard Seltzers innerhalb kürzester Zeit zum absoluten Wachstumsmarkt geworden. In diesem Jahr solle der Umsatz laut den Analysten von Jefferies auf 3,5 Mrd. USD steigen. 2024 sollten die Erlöse bei 6,5 Mrd. USD liegen. Sollte Coca-Cola seine Hard Seltzers global einführen, könnte sich die Jefferies-Prognose als zu konservativ erweisen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Coca-Cola-Aktie: