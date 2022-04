Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

61,99 EUR +1,71% (25.04.2022, 15:38)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

66,34 EUR +1,67% (25.04.2022, 15:41)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktie steigt, da die Gewinne die Schätzungen übertreffen - AktiennewsCoca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) hat heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2022 veröffentlicht, die weit über den Erwartungen der Wall Street lagen, so die Experten von XTB.Die Umsätze hätten bei 10,5 Mrd. USD gelegen, gegenüber den Erwartungen von 9,83 Mrd. USD (ein Anstieg von fast 16% gegenüber dem gleichen Quartal 2021). Der Gewinn pro Aktie (EPS) habe 0,64 USD betragen, gegenüber den Erwartungen von 0,58 USD (mehr als 10%). Der Nettogewinn habe sich auf 2,78 Milliarden USD belaufen.Coca Cola habe zu den Unternehmen gehört, die nach der Aggression gegen die Ukraine ihre Geschäfte in Russland geschlossen hätten. Dieser Schritt werde sich jedoch nicht wesentlich auf die Ergebnisse des Unternehmens auswirken, der Vorstand schätze einen Verlust von 0,04 USD pro Aktie. Die Nachfrage nach Coca-Cola-Produkten sei nach wie vor stabil und hoch, was sich vor allem in den höheren Preisen für die Produkte des Unternehmens und in der Lockerung der Beschränkungen für den Verkauf in Kinos, Bars und Restaurants niederschlage. Coca Cola halte seine optimistischen Prognosen für 2022 aufrecht: 7% Umsatzsteigerung und 6% höheres EPS.Die Aktien des Unternehmens würden sich durch eine geringe Volatilität im Vergleich zu anderen an der US-Börse notierten Aktien auszeichnen. Einer der größten Aktionäre sei Berkshire Hathaway, das von den legendären Investoren Warren Buffett und Charlie Munger geführt werde.