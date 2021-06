Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Clover Health Investments Corp.:



Clover Health Investments Corp. (ISIN: US18914F1030, WKN: A2QJXX, NASDAQ-Symbol: CLOV) ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen. Clover Health bietet Medicare Advantage (MA) Pläne für Senioren an. Die Pläne umfassen die Abdeckung von Krankenhäusern, Arztbesuchen und Medikamenten sowie die Abdeckung von Seh-, Zahn- und Hörvermögen. Clover Health bietet eine Softwareplattform namens Clover Assistant an, die Patientendaten aus dem gesamten Gesundheitsökosystem sammelt und Hausärzten (PCPs) in Echtzeit personalisierte, datengestützte Pflegeempfehlungen am Point-of-Care zur Verfügung stellt, die bei der klinischen Entscheidungsfindung helfen. Es bietet Amerikas Senioren sowohl Preferred Provider Organization (PPO) als auch eine Health Maintenance Organization (HMO) an. (09.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Clover Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Clover Health Investments Corp.: (ISIN: US18914F1030, WKN: A2QJXX, NASDAQ-Symbol: CLOV) unter die Lupe.Mit Clover Health habe die viel zitierte Reddit-Fraktion offenbar einen neuen Liebling gefunden. Nachdem die Aktie des Krankenversicherers am gestrigen Dienstag um unglaubliche 86 Prozent gestiegen sei, setze sich dieser irrationale Kursanstieg am Mittwoch - zumindest zu US-Handelsstart - fort.Stichwort "Kursanstieg": Temporär habe der US-Titel am Dienstag sogar mit mehr als 100 Prozent im Plus gelegen. Und am Montag habe der Zuwachs ebenfalls stattliche 32 Prozent betragen. Dabei habe das Papier nach einem Leerverkaufsbericht von Hindenburg Research im Februar zu kämpfen gehabt. Laut des Analysehauses S3 Partners seien am Dienstag mehr als 40 Prozent der Clover Health-Aktien leerverkauft gewesen - und damit der perfekte Kandidat für das Reddit-Online-Forum, um einen Short-Squeeze zu verursachen.Bevor Clover Health ins Visier der berüchtigten US-Trader-Gemeinde geraten sei, habe das Unternehmen oft ein tägliches Handelsvolumen von unter zehn Millionen gehabt. Am Dienstag hätten die Aktien des Unternehmens dann mehr als 700 Millionen Mal den Besitzer gewechselt.Um es nochmal zu wiederholen - DER AKTIONÄR sagt "Finger weg" von diesen Zocker-Aktien, die von den Reddit-Jüngern ausgelöste ungesunde, irrationale Kursbewegungen vollziehen, so der Experte Carsten Kaletta. (Analyse vom 09.06.2021)