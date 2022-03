NYSE-Aktienkurs Cloudflare-Aktie:

119,63 USD -2,26% (25.03.2022, 21:00)



ISIN Cloudflare-Aktie:

US18915M1071



WKN Cloudflare-Aktie:

A2PQMN



Ticker-Symbol Cloudflare-Aktie:

NET



Kurzprofil Cloudflare:



Cloudflare Inc. (ISIN: US18915M1071, WKN: A2PQMN, Ticker-Symbol: 8CF, NYSE Ticker-Symbol: NET) ist ein Unternehmen für Web-Infrastruktur und Web-Sicherheit. Das Unternehmen hat eine globale Cloud-Plattform aufgebaut, die eine Reihe von Netzwerkdiensten für Unternehmen aller Größen und Regionen bietet. Das Unternehmen bietet Unternehmen eine einheitliche Steuerungsebene, um Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit für ihre lokalen, hybriden, Cloud- und Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendungen zu gewährleisten. Die Produktangebote des Unternehmens sind nach Leistung und Zuverlässigkeit, fortschrittlicher Sicherheit, Cloudflare für Entwickler, Video-Streaming und -Bereitstellung sowie Domain-Registrierung gegliedert. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Spiele, SaaS, eCommerce, Medien und Unterhaltung, den öffentlichen Sektor, öffentliche Interessengruppen sowie staatliche und lokale Behörden. (28.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Cloudflare-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cloudflare Inc. (ISIN: US18915M1071, WKN: A2PQMN, Ticker-Symbol: 8CF, NYSE Ticker-Symbol: NET) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem historischen Rekordhoch von Mitte November bei fast 222 USD habe die Cloudflare-Aktie eine heftige Korrekturphase durchlebt. Diese nähere sich nun möglicherweise ihrem Ende, denn die beiden Tiefs vom Januar und März bei 76,61/80,85 USD würden einen potenziellen Doppelboden bilden. Ein kleiner Zündfunke fehle noch, um die untere Umkehr seit Jahresbeginn tatsächlich abzuschließen. Konkret sei dafür ein Sprung über die jüngsten Verlaufshochs bei gut 123 USD notwendig. Der Monatschart untermauere den laufenden Gezeitenwandel durch die Ausprägung eines sog. "Hammer"-Umkehrmusters. Die äquivalente Trendwendeformation liege interessanterweise auch auf Quartalsbasis vor. Die beiden hohen Zeitebenen würden den Bullen also zusätzliche Argumente an die Hand liefern. Gelinge der diskutierte Befreiungsschlag, dann eröffne sich - abgeleitet aus der Höhe des o. g. Doppelbodens - ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 42 USD. Ein wichtiges Etappenziel stelle die Kombination aus den Hochpunkten bei rund 140 USD und einem Fibonacci-Level (142,54 USD) dar. Das Tief vom Oktober vergangenen Jahres bei 108,93 USD biete sich im Ausbruchsfall indes als Absicherung auf der Unterseite an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Cloudflare-Aktie:109,48 EUR +0,64% (28.03.2022, 09:07)