Kurzprofil Cloudflare:



Cloudflare Inc. (ISIN: US18915M1071, WKN: A2PQMN, Ticker-Symbol: 8CF, NYSE Ticker-Symbol: NET) ist ein Unternehmen für Web-Infrastruktur und Web-Sicherheit. Das Unternehmen hat eine globale Cloud-Plattform aufgebaut, die eine Reihe von Netzwerkdiensten für Unternehmen aller Größen und Regionen bietet. Das Unternehmen bietet Unternehmen eine einheitliche Steuerungsebene, um Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit für ihre lokalen, hybriden, Cloud- und Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendungen zu gewährleisten. Die Produktangebote des Unternehmens sind nach Leistung und Zuverlässigkeit, fortschrittlicher Sicherheit, Cloudflare für Entwickler, Video-Streaming und -Bereitstellung sowie Domain-Registrierung gegliedert. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Spiele, SaaS, eCommerce, Medien und Unterhaltung, den öffentlichen Sektor, öffentliche Interessengruppen sowie staatliche und lokale Behörden. (07.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cloudflare-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cloudflare Inc. (ISIN: US18915M1071, WKN: A2PQMN, Ticker-Symbol: 8CF, NYSE Ticker-Symbol: NET) unter die Lupe.Die Geschäfte rund um Netzwerk-Sicherheit und CDN-Angebote würden inmitten der anhaltenden Corona-Pandemie wie am Schnürchen laufen. Für den aufstrebenden US-Tech-Konzern Cloudflare sorge dieses Umfeld erneut für schneller wachsende Umsätze im ersten Quartal. Die Cloudflare-Aktie reagiere mit einem Plus von 8,5 Prozent im nachbörslichen US-Handel.Mit einem Umsatzanstieg von 51 Prozent auf 138 Millionen Dollar habe Cloudflare im ersten Quartal die Anleger begeistern können. Denn gegenüber dem Vorjahresquartal habe sich damit die Wachstumsrate beschleunigt und die Erwartungen der Analysten von 131 Millionen Dollar seien übertroffen worden. Beim Verlust je Aktie von 0,03 Dollar habe der Anbieter von Netzwerk-Sicherheits- und CDN-Diensten im Rahmen der Erwartungen gelegen.Für die Firma habe das erste Quartal einen "rekordverdächtigen Start in das neue Jahr" bedeutet, wie Cloudflare-CEO Matthew Prince betont habe. Durchaus beeindruckend sei auch die Kundenbindungsrate von 123 Prozent gewesen, welche nicht nur gezeigt habe, dass Cloudflare Bestandskunden nicht nur halten, sondern auch die Geschäfte mit ihnen ausbauen könne. "Wir haben die Marke von vier Millionen Kunden überschritten und die Anzahl unserer Großkunden lag 70 Prozent über dem Vorjahr", habe Prince im Rahmen des Earnings-Calls gesagt.Der große Vorteil der Großkunden sei dabei eine höhere Qualität der Umsätze. Denn habe sich ein Konzern einmal dazu entschieden, seine Web-Inhalte über das Netzwerk von Cloudflare auszuspielen, sei es unwahrscheinlich, dass ein schneller Anbieterwechsel vorgenommen werde. Zudem würden die Umsätze mit den großen Kunden mittlerweile mehr als die Hälfte der Umsätze von Cloudflare ausmachen."Der Aktionär" habe bereits im Februar, nachdem hervorragende Q4-Zahlen die Rallye der Aktie nicht mehr hätten antreiben können, aus bewertungstechnischen Gesichtspunkten zu einem Teilverkauf bei Cloudflare geraten. In der anschließenden Konsolidierung sei der bewusst eng gezogene Stopp bei 59 Euro erreicht und der Rest der Position verkauft worden.Die Aktie von Cloudflare sei damit aktuell keine laufende Empfehlung des "Aktionär" mehr - aber ein heißer Kandidat für eine Wiederempfehlung, falls sich das Sentiment gegenüber schnell wachsenden Tech-Werten wieder aufbessere.Ein klarer Fall für die Watchlist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2021)