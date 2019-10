ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (01.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Aktualisierte mittelfristige Prognose (2021): Nach der Neuzuteilung der Sparte Additives aus dem Nichtkernbereich Plastics & Coatings in Natural Resources habe Clariant die Prognose für das Segment aktualisiert. Zurzeit erwarte man ein Umsatzplus von 5 bis 7% p.a. (bisher: 6 bis 7%) und eine EBITDA-Marge von 18 bis 20% (bisher: 16 bis 17%). Für Care Chemicals und Catalysis würden die mittelfristigen Vorgaben von 5 bis 7% bzw. 6 bis 9% Umsatzwachstum p.a. sowie einer EBITDA-Marge von 19 bis 21% bzw. 26 bis 30% unverändert bleiben.Neuer Ausblick für 2019: Während Clariant bislang keine Prognose für 2019 abgegeben habe, liege nun der Ausblick für das fortgeführte und ausgesetzte Geschäft von Clariant vor. Bei den fortgeführten Aktivitäten sollten die Konzernkosten 2% und Sondereffekte 1 bis 1,5% der Umsätze betragen. Die Investitionen dürften sich auf CHF 260 Mio. belaufen, bei einem konstanten Steuersatz von 28%. Die ausgesetzten Aktivitäten sollten Sondereffekte von 4 bis 5% der Umsätze bewirken, sodass Clariant 2019 erneut deutlich über seiner Prognose von 1% liegen werde.Für die erstgenannte Prognose habe Clariant nach Erachten des Analysten die Erwartungen für Natural Resources und das neue Segment High Performance Materials (zusammen mit den SABIC-Vermögenswerten) zu hoch angesetzt. Während High Performance Materials wohl kaum in Kürze geschaffen werden dürfte, halten Buchta Clariants Erwartungen für Natural Resources auf den ersten Blick für zu ehrgeizig. Dies gelte sowohl für das Umsatzwachstum als auch für den Margenausblick. Care Chems und Catalysis könnten das untere Ende der Prognosespanne erreichen.Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Clariant-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". Das Kursziel laute CHF 20. (Analyse vom 01.10.2019)Börsenplätze Clariant-Aktie:L&S-Aktienkurs Clariant-Aktie:17,94 EUR +1,07% (01.10.2019, 10:38)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:19,585 CHF +0,80% (01.10.2019, 10:23)