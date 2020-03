Börsenplätze Citrix Systems-Aktie:



25.03.2020



126,97 USD +4,07% (25.03.2020, 16:20)



US1773761002



898407



CTX



CTXS



Kurzprofil Citrix Systems, Inc.:



Citrix (ISIN: US1773761002, WKN: 898407, Ticker-Symbol: CTX, NASDAQ-Symbol: CTXS) entwickelt Unified-Workspace-Lösungen sowie Netzwerk- und Analyselösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, Innovationen zu fördern, Kunden zu binden und die Produktivität zu steigern, ohne dabei ihre Sicherheit zu beeinträchtigen. Anwender profitieren von einer einheitlichen Arbeitserfahrung und die IT-Abteilung erhält eine Plattform, um unterschiedliche Technologien in komplexen Cloud-Umgebungen einfacher abzusichern, zu verwalten und zu überwachen. Mehr als 400.000 Organisationen, inklusive 99 Prozent der Fortune 100 und 98 Prozent der Fortune 500, setzen weltweit auf Lösungen von Citrix. Weitere Informationen unter https://www.citrix.de (25.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Citrix Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Softwarefirma Citrix Systems Inc. (ISIN: US1773761002, WKN: 898407, Ticker-Symbol: CTX, NASDAQ-Symbol: CTXS) unter die Lupe.Das Thema Digitalisierung der Arbeitswelt bekomme durch die aktuelle Coronakrise einen deutlich höheren Stellenwert. Während der Markt in den letzten Wochen deutlich nachgeben habe und viele Aktien massive Verluste hätten hinnehmen müssen, konnte die Citrix Systems-Aktie sich stabil halten und im Verlauf des letzten Monats sogar im zweistelligen Bereich zulegen.Citrix Systems habe sich schon vor Jahren auf Cloud-Software spezialisiert. Dabei stünden vor allem die Homeoffice-Lösungen der sogenannte Workspace im Vordergrund. Die Funktionsweise sei zu vergleichen mit einem digitalen Server. Benutzer könnten Dateien auf ihrem Computer bearbeiten und anschließend in der global verfügbaren Cloud von Citrix hochladen. Über einen verschlüsselten Zugang könnten die Mitarbeiter des Unternehmens schließlich die Dateien auf einem beliebigen Endgerät abrufen und weiter bearbeiten.Wie sich die aktuelle Situation auf Citrix Systems auswirke, werde sich am 22. April zeigen. Dann lege die US-Softwarefirma seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Bereits in den letzten Quartalen habe der Umsatz kontinuierlich gesteigert werden können, so habe Citrix Systems im Gesamtjahr 2019 mehr als drei Milliarden erlöst.Die Citrix Systems-Aktie gehört aktuell auf jede Watchlist, so Stefan Sommer von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link