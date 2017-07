ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN US1729674242 / WKN A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA.



(17.07.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse des Analysten Ken Leon von CFRA Research:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt der Analyst Ken Leon von CFRA Research die Aktien der US-Bank Citigroup Inc. ( ISIN US1729674242 WKN A1H92V , Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) nur noch zu halten.Citigroup Inc. habe mit dem im abgelaufenen Quartal erzielten Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen. Die Analysten von CFRA Research reduzieren aber die EPS-Prognosen für 2017 und 2018 auf 5,15 USD sowie 5,70 USD.Analyst Ken Leon hält das Kurspotenzial der Citigroup-Aktie für weitgehend ausgeschöpft.Die Aktienanalysten von CFRA Research stufen in ihrer Citigroup-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "hold" zurück, bestätigen aber das Kursziel von 68,00 USD.Börsenplätze Citigroup-Aktie:58,32 Euro +0,53% (17.07.2017, 13:52)Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:58,48 Euro +0,59% (17.07.2017, 10:55)NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:USD 66,75 +0,04% (17.07.2017, 14:26, vorbörslich)