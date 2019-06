Die kurzfristigen Einschätzungen der Anleger für das neue Sentiment "Aktienkurse USA" seien ähnlich gedrückt: Nur 22% der Befragten seien der Meinung, dass sich die Kurse auf Sicht von drei Monaten nach oben orientieren würden. In Q1/2019 seien es noch 32% gewesen. Parallel dazu sei der Anteil der Teilnehmer, die rückläufige US-Märkte erwarten würden, von 34% auf 39% gestiegen. Immerhin: Mit einem "Bullen-Anteil" von 36 Prozent herrsche auch hier eine etwas positivere Stimmung hinsichtlich der Kursentwicklung in den kommenden zwölf Monaten (Q1/2019: 32%).



Zu einer interessanten Entwicklung sei es zuletzt bei Öl gekommen: Der Preis für das Barrel habe in den vergangenen Tagen aufgrund der jüngsten Spannungen zwischen den USA und dem OPEC-Mitglied Iran sprunghaft zugelegt. Zum Zeitpunkt der Umfrage (3. bis 16. Juni 2019) sei das noch nicht so vorherzusehen gewesen. Das erkläre möglicherweise, warum das Sentiment für Öl entgegen der jüngsten Entwicklung nicht zu- sondern abgenommen habe.



Das Gesamt-Sentiment, das sowohl die Einschätzungen zu Aktien als auch zu den Zinssätzen, Öl sowie Gold einbinde, liege im vierten Quartal bei +14 Punkten. Der Wert verzeichne somit einen Rückgang um 5 Punkte im Vergleich zum Vorquartal. Zur Info: Die Einschätzungen zu US-Aktien würden im Gesamt-Sentiment nicht berücksichtigt, um weiterhin die Vergleichbarkeit des Barometers über die knapp acht vergangenen Jahre der Erhebung zu erhalten. Das Gesamt-Sentiment könne Werte von -100 bis +100 Punkten einnehmen.



Dirk Heß, Co-Head EMEA Public Listed Products Sales & Distribution bei Citigroup Global Markets Europe AG: "Innerhalb der letzten drei Erhebungen des Citi-Investmentbarometers wurden zweimal neue Allzeittiefs in der Aktienkategorie erreicht. Die Stimmung ist also deutlich getrübt. Zudem setzen die Anleger - im Vorfeld der Sommermonate - stärker auf seitwärtslaufende Kurse. Auch das neu gestartete US Aktien-Sentiment verzeichnet bereits im ersten Vergleichslauf einen massiven Rück-setzer. Das Ergebnis des Investmentbarometers spiegelt insgesamt also die heraus-fordernde weltwirtschaftliche Situation sowie ein mögliches Sommerloch wider." (28.06.2019/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - In der aktuellen Erhebung des Citi-Investmentbarometers hat sich das kurzfristige Sentiment für europäische Aktien deutlich eingetrübt, so die Experten von Citigroup Global Markets Deutschland.Nur noch 17% der Umfrageteilnehmer würden auf Sicht von drei Monaten mit steigenden Kursen rechnen. So gering sei der Anteil der Optimisten noch nie seit Einführung des Citi-Investmentbarometers im Jahr 2011 gewesen. Das bisherige Rekordtief stamme aus dem vierten Quartal 2018 mit 21%. Gestiegen sei dagegen der Anteil der Marktteilnehmer, die kurzfristig von stagnierenden oder fallenden europäischen Aktienmärkten ausgehen würden. Mehr als jeder zweite Umfrageteilnehmer erwarte demnach eine Seitwärtsbewegung (53%). Das sei der zweithöchste jemals ermittelte Wert. Auch die Zahl derjenigen, die an fallende Kurse glauben würden, habe um knapp 5 Prozentpunkte zugenommen und liege nun bei 30%. Minimal positiver würden hingegen die Einschätzungen für die nächsten zwölf Monate ausfallen: Hier sei die Zahl der Optimisten von 38% auf 39% gestiegen.