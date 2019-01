Als ein weiterer Indikator für Ängste bei den Anlegern könne das Sentiment gegenüber der "Krisenwährung" Gold angesehen werden. In der aktuellen Erhebung zum Jahresende herrsche eine starke Zunahme der Zuversicht hinsichtlich des Goldpreises. Im vierten Quartal seien fast 52% der Befragten der Meinung, dass der Preis für physisches Gold innerhalb der nächsten drei Monate weiterhin steigen werde, wohingegen es in Q3 nur ungefähr 35% gewesen seien. Die Mehrheit der Befragten (über 51%; Q3 2018: 45%) sehe diesen Trend auch für die nächsten 12 Monate anhalten. Nur noch fast 39% würden innerhalb der nächsten drei Monate mit einer Stabilisierung des Preisniveaus (Q3 2018: fast 44%) rechnen, die Zahl der Skeptiker habe deutlich abgenommen und liege aktuell gerade einmal noch bei 9% (Q3 2018: 21%).



Das Gesamt-Sentiment, das die Einschätzungen zu Aktien, Zinssatz, Öl sowie Gold aggregiert und Werte von -100 bis +100 Punkten einnehmen könne, liege im vierten Quartal bei +25 Punkten. Der Wert verzeichne somit einen Abstieg um 2 Punkte im Vergleich zum Wert des

Vorquartals.



Dirk Heß, Co-Head EMEA Public Listed Products Sales & Distribution bei Citigroup Global Markets Europe AG: "Seit fast acht Jahren wird das Citi-Investmentbarometer nun erhoben und noch nie war die Stimmung der Befragten so wenig positiv gegenüber Aktien. Dass gleichzeitig das Goldsentiment so stark ins Positive gedreht hat, ist eine brisante Mischung. Anleger scheinen stürmische Zeiten an den Finanzmärkten zu erwarten."





In der aktuellen Erhebung des Citi-Investmentbarometers fällt das Aktien-Sentiment auf ein Rekordtief von nur noch 21% Aktienoptimisten. Dieser Wert unterbiete sogar die bisher negativsten Ergebnisse aus dem vierten Quartal 2011 (22%). Das damalige Umfragetief sei von den Ereignissen rund um die US-Staatsschuldenkrise und die Angst vor der Zahlungsunfähigkeit der USA geprägt gewesen. Der aktuelle Wert von nur noch rund 21% der Befragten, die mit steigenden Aktienkursen in Europa rechnen würden, liege auch nochmals deutlich unter dem Wert des bereits rückläufigen Vorquartals (Q3: über 27%). Fast die Hälfte (49%) der Anleger vermute eine Seitwärtsbewegung (Q3: 47%). Die Zahl derjenigen, die weiter fallende Aktienkurse erwarten würden, habe um über 5% zugenommen und liege jetzt bei knapp 31% (Q3: 25%). Auch auf langfristige Sicht habe das Sentiment für steigende Aktienkurse um etwa 7% abgenommen und liege nun nur noch bei 43%.