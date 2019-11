NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des US-Telekommunikations- und IT-Unternehmens Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) und senkt das Kursziel von 44 USD auf 42 USD.Der Umsatz sei in Q1 2019/20 (31.10.) wie erwartet um 0,7% y/y gestiegen. Die Ergebnisentwicklung sei sogar trotz der Rückgänge besser als erwartet ausgefallen (z.B. Nettoergebnis: -17,6% auf 2,93 (Vj.: 3,55; Analystenerwartung: 2,74; Marktkonsens: 2,81) Mrd. USD). Jedoch habe Cisco Mitte August mit einem schwachen Quartalsausblick auch die Erwartungen auf das Q1 reduziert gehabt. Der Ausblick für das laufende Quartal sei - beim Umsatz sogar deutlich - aus Sicht des Analysten erneut enttäuschend ausgefallen, weshalb auch die Aktie in Reaktion einen deutlichen Kursrutsch von -7,3% (14.11.) verzeichnet habe. Jost habe seine Erwartungen für 2019/20 (u.a. EPS: 2,70 (alt: 2,75) USD) und 2020/21 (u.a. EPS: 2,95 (alt: 3,09) USD) gekappt.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Cisco Systems-Aktie, die sich seit Mitte Juli nach einem jahrelangen stetigen Aufwärtstrend trotz eines positiven Aktienmarktumfelds schwach entwickelt, weiterhin mit dem Rating "verkaufen". (Analyse vom 20.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:41,065 EUR +0,53% (20.11.2019, 14:19)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:41,00 EUR -0,16% (20.11.2019, 14:33)