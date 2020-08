NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (14.08.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des US-Telekommunikations- und IT-Unternehmens Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO).Der Umsatz sei in Q4 2019/20 (31.07.; untestiert) wie erwartet um 9,5% y/y zurückgegangen. Die Ergebnisentwicklung sei hingegen besser als erwartet ausgefallen (z.B. Nettoergebnis: +19,5% auf 2,64 (Vj.: 2,21; Analystenerwartung: 2,46; Marktkonsens: 2,57) Mrd. USD). Der Ausblick für das laufende Quartal habe aber die Erwartungen teilweise deutlich verfehlt. Für das Q1 2020/21 (31.10.) gehe Cisco demnach von einem Umsatzrückgang von -9,0% bis -11,0% (Marktkonsens: -7,2%) y/y aus. Das EPS (US-GAAP) solle bei 0,41 bis 0,47 (Marktkonsens: 0,63) USD liegen. Das Non-GAAP EPS werde in einer Spanne zwischen 0,69 und 0,71 (Marktkonsens: 0,76) USD erwartet.Der schwache Ausblick deute darauf hin, dass Cisco entweder nicht von der Zunahme des Datenverkehrs durch Homeoffice und Videokonferenzen in der Corona-Pandemie profitieren könne oder der erste große Investitionsschub in der Branche vorbei sei. Der Analyst habe seine Prognosen für 2020/21 gekappt (u.a. EPS: 2,35 (alt: 2,68) USD). Für 2021/22 erwarte er erstmals ein EPS von 2,72 USD sowie eine Dividende von 1,50 USD/Aktie.In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate) bewertet Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die Cisco Systems-Aktie weiterhin mit dem Votum "verkaufen". Das Kursziel werde von 43 USD auf 40 USD reduziert. (Analyse vom 14.08.2020)Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:36,24 EUR +0,11% (14.08.2020, 12:19)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:36,205 EUR +0,08% (14.08.2020, 12:33)