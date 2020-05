Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

40,825 EUR +3,55% (14.05.2020, 16:24)



Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

40,82 EUR +5,23% (14.05.2020, 16:38)



NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

44,22 USD +5,41% (14.05.2020, 16:25)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (14.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Jan Paul Fori vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Netzwerkausrüsters Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Cisco Systems habe mit den Ergebnissen zum dritten Quartal die Erwartungen der Analysten klar übertreffen können. Allerdings lohne sich hierbei ein genauer Blick auf die Zahlen: Während ein Geschäftsbereich boome, müsse Cisco in einem anderen Segment herbe Verluste verkraften.Im vergangenen dritten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahrs 2019/2020 habe der Konzern trotz eines Umsatz- und Gewinnrückgangs besser abgeschnitten, als im Vorfeld erwartet worden sei. Während die Umsatzerlöse um acht Prozent auf zwölf Milliarden Dollar gefallen seien, sei der Gewinn um neun Prozent auf 2,8 Mrd. Dollar eingebrochen. Gleichzeitig habe das EPS 0,65 Dollar betragen, nach 0,69 Dollar im Vorjahr.Dabei gelte es jedoch genau hinzuschauen: So habe der Bereich Services, in dem Cisco auch die Videokonferenz-Plattform WebEx bilanziere um fünf Prozent auf 3,4 Mrd. Dollar zugelegt. Gleichzeitig habe Cisco mehrere kostenlose Testversionen von WebEx eingeführt, um die Zahl der Neukunden weiter erhöhen zu können.Demgegenüber seien die Umsatzerlöse im Kerngeschäft Netzwerk-Ausrüstung um 15 Prozent auf 6,4 Mrd. Dollar gefallen.Für das letzte Quartal erwarte Cisco einen weiteren Umsatzrückgang zwischen 8,5 und 11,5 Prozent. Als EPS strebe der Konzern 0,72 bis 0,74 Dollar an.Durch die aktuelle Situation, in der viele Arbeitnehmer weltweit vom Homeoffice aus arbeiten, steige die Nachfrage nach Netzwerkausrüstung und Videokonferenz-Plattformen wie WebEx stark an. Deswegen zähle Cisco Systems aufgrund seiner Geschäftsausrichtung langfristig zu den Profiteuren der Corona-Krise.Anleger setzten die Cisco Systems-Aktie deshalb auf ihre Watchlist und warten das Kaufsignal ab, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link