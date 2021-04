NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

51,57 USD -1,00% (12.04.2021, 22:00)



US17275R1023



878841



CIS



CSCO



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



Charles H. Robbins (13.04.2021)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems konsolidiert seitwärts - ChartanalyseDie Cisco Systems-Aktie (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) markierte im Juli 2019 ein Mehrjahreshoch bei 58,26 USD und fiel danach bis März 2020 auf ein Tief bei 32,40 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Tief befinde sich die Aktie in einer Aufwärtsbewegung. Dabei sei es am 25. März 2021 zum Ausbruch über den wichtigen Widerstand bei 50,28 USD gekommen. Der Wert sei auf ein Hoch bei 52,94 USD geklettert. Er konsolidiere seit diesem Hoch auf hohem Niveau seitwärts.Diese Konsolidierung könne noch zu einem Rücksetzer in Richtung 50,28 USD führen. Spätestens dort könnte wieder Kaufinteresse aufkommen. Anschließend könnte die Aktie bis an das Hoch aus dem Jahr 2019 bei 58,26 USD ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter 48,32 USD abfallen, würden die Chancen auf eine weitere Rally deutlich sinken. Abgaben in Richtung 43,40 USD würden dann drohen. (Analyse vom 13.04.2021)