Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Die Börsen¬medien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsen¬medien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.



Börsenplätze Churchill Capital-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Churchill Capital-Aktie:

31,88 EUR -32,63% (23.02.2021, 16:41)



NYSE-Aktienkurs Churchill Capital-Aktie:

38,09 EUR -33,61% (23.02.2021, 16:26)



ISIN Churchill Capital-Aktie:

US1714391026



WKN Churchill Capital-Aktie:

A2QAMY



Ticker-Symbol Churchill Capital-Aktie:

CH20



NYSE Ticker-Symbol Churchill Capital -Aktie:

CCIV



Kurzprofil Churchill Capital IV Corp:



Churchill Capital (ISIN: US1714391026, WKN: A2QAMY, Ticker-Symbol: CH20, NYSE-Ticker-Symbol: CCIV) ist eine Blankoscheckfirma. Die Gesellschaft wird zum Zweck der Fusion, des Umtauschs, des Erwerbs von Vermögenswerten, des Erwerbs von Aktien, der Reorganisation oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet. Das Unternehmen ist nicht geschäftlich tätig und hat keine Umsatzerlöse erzielt. (23.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Churchill Capital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Churchill Capital IV Corp (ISIN: US1714391026, WKN: A2QAMY, Ticker-Symbol: CH20, NYSE-Ticker-Symbol: CCIV) unter die Lupe.Dieser Start sei ordentlich missglückt: Die Ankündigung der Fusion von Lucid Motors mit der Special Purpose Acquisition Company - kurz SPAC - Churchill Capital IV sorge bei Anlegern an der Wall Street für Ernüchterung. Der Kurs des börsennotierten Mantels breche um über 40 Prozent ein. Was sei passiert?Die Anteilseigner des SPAC Churchill Capital IV hätten sich danach gesehnt - jetzt sei die Meldung da: Der Elektroauto-Entwickler Lucid Motors nehme wie diverse Konkurrenten eine Abkürzung an die Börse und fusioniere mit der SPAC. Dabei erziele eine ungewöhnlich hohe Bewertung von 24 Milliarden Dollar. Gleichzeitig sichere sich die Firma eine neue Finanzierung im Umfang von rund 4,4 Milliarden Dollar. Lucid gehöre seit einem finanziellen Engpass im Jahr 2018 mehrheitlich der staatlichen Finanzierungsgesellschaft Saudi-Arabiens.Die Firma wolle in diesem Jahr die Produktion ihres ersten Modells Lucid Air starten, das mit Teslas Model S sowie den Oberklasse-Wagen von BMW, Mercedes und Audi konkurrieren solle. Der Preis reiche je nach Ausführung von 70.000 bis 160.000 Dollar. Für das kommende Jahr peile Lucid den Absatz von 20.000 Fahrzeugen an, 2023 solle ein großer SUV-Geländewagen hinzukommen, der auf derselben technischen Plattform gebaut werde. Zum Jahr 2026 wolle das Unternehmen jährlich 250.000 Fahrzeuge verkaufen und rund 23 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaften. Das Werk im US-Bundesstaat Arizona sei auf die Produktion von 365.000 Fahrzeugen pro Jahr ausgelegt.Lucid-Chef Peter Rawlinson habe bei Tesla einst eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des Model S gespielt. Er werde auch nach dem Gang an die Börse an der Spitze bleiben. Im Führungsteam von Lucid würden sich mehrere ehemalige Tesla-Manager finden wie der Produktionsexperte Peter Hochholdinger, der einst von Audi in Elon Musks Firma gewechselt sei.Die Enttäuschung der Marktteilnehmer über die Bewertung von Lucid Motors bringe nicht nur die Aktie von Churchill Capital unter Druck, sondern auch den jüngst vom "Aktionär" initiierten E-Mobilität Newcomer-Index. Er notiere am Dienstagnachmittag auf Ausgangsniveau. Der Ernüchterung über die Bewertung dürfte bald die Erkenntnis folgen, dass mit Lucid Motors ein gut finanzierter Tesla-Herausforderer in den Startlöchern stehe. Bereits im zweiten Halbjahr wolle man erste Fahrzeuge des Modells Lucid Air produzieren. Daher gelte: Die heutige Reaktion nicht überbewerten.Der Kurs von Churchill sei zuvor heiß gelaufen. Die jetzt realistischere Bewertung bietet noch nicht investierten Anlegern die Möglichkeit vergleichsweise günstig einzusteigen, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2021)Mit Material von dpa-AFX