Diese Maßnahme verändere die Art und Weise, wie Immobilienentwickler ihren Cashflow managen würden, da Landkäufe innerhalb bestimmter Zeiträume konzentrierter sein würden. Immobilienentwickler müssten genügend Barmittel zur Verfügung haben, um an den seltenen Landverkäufen teilnehmen zu können, sobald sie stattfinden würden. Die Auswirkungen würden für Immobilienentwickler, die über die am besten diversifizierte Auswahl an Liegenschaften verfügen würden, geringer sein. Im Allgemeinen lägen 40 Prozent der Parzellen großer Immobilienentwickler in diesen 22 Städten.



Die Maßnahme werde wahrscheinlich zu einer stabileren Immobilienentwicklung führen, da der Grundstückvergabe-Prozess nun transparenter ablaufen werde. Prämien für große Grundstücke würden wahrscheinlich niedriger sein als bisher. Dies passe auch zu dem Ziel der Zentralregierung, eine Stabilisierung der Grundstückspreise und damit auch der Hauspreise und Markterwartungen zu erreichen. Dennoch sei es unwahrscheinlich, dass hochwertige Projekte in beliebten Städten geringere Grundstückpreise aufweisen würden, da der Wettbewerb um sie hoch bleiben werde. Immobilienentwickler mit einer soliden Bilanz, einer hervorragenden Fähigkeit den Grundstücksmarkt zu bewerten und einem verlässlichen Management, würden von dieser Maßnahme profitieren.



Auf der Unternehmensseite hätten chinesische Immobilienentwickler für Februar 2021 eine herausragende Anzahl an abgeschlossenen Verträgen gemeldet. Die Vertragsabschlüsse der Top-100-Unternehmen seien im Februar 2020 um 156 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um 64 Prozent gegenüber Februar 2019 gewachsen (was aussagekräftiger sei, da der Februar 2020 durch die Corona-Krise beeinträchtigt gewesen sei). Für Januar und Februar 2021, die die Auswirkungen des chinesischen Neujahrsfestes aufwiegen würden, das entweder in den Januar oder in den Februar falle und daher monatliche Vergleiche mit dem Vorjahr verzerre, habe die Wachstumsrate der Top-100-Unterhmen 102 Prozent (2020) betragen. Im Vergleich zu Januar und Februar 2019 sei es um 56 Prozent höher gewesen. (15.03.2021/ac/a/m)





Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Verschiedenen lokalen Medienberichten zufolge wird erwartet, dass 22 Städte in China (darunter 4 Tier-1-Städte sowie 18 wichtige Tier-2-Städte wie Nanjing, Suzhou, Hangzhou und Xiamen) ihre jährlichen Wohnbaulandverkäufe in nicht mehr als drei Chargen pro Jahr durch offene Auktionen auf den Markt bringen, so Steve Zhou, CFA, Senior Analyst, JK Capital Management Ltd., ein Unternehmen der La-Française-Gruppe.Diese 22 Städte dürften bald die Details der Umsetzung bekannt geben und einen genauen Plan vorlegen, wie die ganzjährige Landvergabe organisiert werden solle. Bisher sei sie durch verstreute Auktionen über das Jahr verteilt durchgeführt worden.