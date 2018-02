Hannover (www.aktiencheck.de) - Chinas Zollbehörden überraschen am Donnerstag mit Zahlen zu einem starken Anziehen der Importe, so die Analysten der NORD LB.



Für den Zuwachs der in US-Dollar denominierten Einfuhren um 36,9% Y/Y seien insbesondere saisonale Effekte aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes sowie steigende Rohstoffpreise verantwortlich. Gleichwohl schimmere auch der Einfluss einer robusten Binnendynamik durch, was insbesondere Rohstoffexporteure freuen dürfte. Für das Jahr 2018 müssten die negativen Einflüsse eines starken Renminbi und das Damoklesschwert eines Handelskrieges im Auge behalten werden. (08.02.2018/ac/a/m)





