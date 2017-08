Hannover (www.aktiencheck.de) - Chinas Außenhandel präsentierte sich im Juli weniger rosig als erwartet, so die Analysten der Nord LB.



Die Dynamik sowohl bei den Ausfuhren als auch bei den Importen sei vergleichsweise schwach ausgefallen. Maßgeblich dazu beigetragen haben dürfte eine Verschnaufpause bei den Exporten in Richtung USA. Außerdem deute ein leichter Rückgang bei den Importen wichtiger Rohstoffe auf eine schwächere Binnendynamik hin. In der Vorausschau dürfte insbesondere Pekings Kampf gegen Schattenbanken und Überkapazitäten auf den Einfuhren lasten. Chinas Exporteure sollten hingegen den Renminbi und das geopolitische Umfeld im Auge behalten. (08.08.2017/ac/a/m)





