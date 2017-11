Hannover (www.aktiencheck.de) - Der chinesische Außenhandel präsentiert sich im Berichtsmonat Oktober insgesamt in einer soliden Verfassung, so dass sich am grundsätzlichen Bild wenig ändert, so die Analysten der Nord LB.



Entsprechen hätten die Exporteure im Reich der Mitte weiterhin von einer regen konjunkturellen Dynamik profitieren können. Zur Asienreise Donald Trumps habe sich wenig am üppigen Handelsbilanzüberschuss der Chinesen mit Blick auf die USA geändert. Im Auge behalten müsse auf der Importseite insbesondere die Dynamik bei bedeutenden Rohstoffklassen. Schließlich würden sich aus den Trends bei den Importen von Eisenerz, Kohle und Rohöl gewisse Rückschlüsse auf die Binnenaktivität der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft ergeben. (08.11.2017/ac/a/m)





