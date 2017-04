Hannover (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Außenhandelszahlen für den März sind beeindruckend stark, so die Analysten der NORD LB.



Die Volksrepublik profitiere von einer hohen globalen Nachfrage. Vor allem Rohstoffexporteure würden mehr Waren aus China nachfragen, da sie vom Preisanstieg etwa beim Rohöl profitieren würden. Die Rohstoffe würden allerdings auch für einen starken wertmäßigen und weniger volumenbasierten Anstieg der Importe sorgen. Die Zahlen würden die Analysten der NORD LB dennoch insgesamt positiv für das Wirtschaftswachstum in 2017 stimmen. Die Risiken, wie etwa eine Zuspitzung der geopolitischen Konflike - aus chinesischer Sicht vor allem in Bezug auf Nordkorea, sowie die handelspolitische Ausrichtung der USA - seien allerdings nach wie vor präsent. (13.04.2017/ac/a/m)





