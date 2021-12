"Das ganze Bündel an Regulierungsmaßnahmen hat dazu geführt, dass sich das chinesische Wirtschaftswachstum unerwartet stark verlangsamt hat", erläutere Norbert Frey. Das BIP dürfte sich bis zum Jahresende auf einem für westliche Verhältnisse immer noch hohen Niveau von rund 8% belaufen. Allerdings erwarte laut Frey die Mehrheit der Ökonomen bereits im Laufe des ersten Halbjahres 2022 einen weiteren Rückgang des chinesischen BIP auf 5%.



Dazu hätten sich weitere belastende Faktoren gesellt, gebe Norbert Frey zu bedenken: "Nicht nur die Neuorganisation des Internet- und E-Commerce-Sektors, sondern auch die Probleme des Immobiliensektors haben Chinas Aktienmarkt belastet." Selbst ohne die faktisch bereits insolvente Evergrande Group (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) seien die chinesischen Immobilienentwickler seit Jahresbeginn mit Schulden in Höhe von rund 12,7 Milliarden USD in Verzug geraten - ganze 4,7% des chinesischen Hochzinssektors.



Ein negativer Ausblick sei daher zwar einfach zu begründen, er sei aber auch voreilig, so Norbert Frey: "Wir dürfen die Selbstheilungskräfte der chinesischen Wirtschaft nicht unterschätzen."



Im Gegensatz zu vielen westlichen Märkten, die von einigen wenigen Playern dominiert würden, sei der chinesische Markt nach wie vor stark fragmentiert. Effiziente und gut geführte Unternehmen könnten strukturell wachsen und ihre Marktposition festigen, meine Frey: "In China besteht eine Vielzahl aufstrebender Branchen und Unternehmen mit langfristigen Wachstumspotenzialen. Die meisten Marktteilnehmer erkennen sie aber nicht, weil sie selbst zu kurzsichtig sind." Zu diesen Bereichen gehörten die wertschöpfungsintensive Fertigung und grüne Energien wie der Elektrofahrzeugsektor.



Für Frey sei daher klar: "Die strategischen Ziele der chinesischen Regierung mit ihren regulierenden Maßnahmen scheinen die Wachstumssektoren keineswegs zu bremsen, sondern können ihnen sogar einen kräftigen Schub nach vorne verleihen." (15.12.2021/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Noch zu Beginn des Jahres erwarteten viele Beobachter vom chinesischen Aktienmarkt ein ähnlich dynamisches Wachstum wie von den Börsen in den USA oder Europa: Die ersten Corona-Wellen waren überstanden und die chinesische "No-Covid-Strategie" schien zu wirken, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Gleichzeitig habe sich die Weltwirtschaft erholt. Die Aussichten sowohl für die chinesische Volkswirtschaft wie auch die dortigen Aktienmärkte seien also durchaus positiv gewesen. Umso unverständlicher habe es auf viele Marktteilnehmer daher gewirkt, als die chinesische Regierung im Sommer mit harten Maßnahmen den Bildungssektor reguliert habe.Für Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank, sei die Überraschung weniger groß gewesen: "Die chinesische Regierung folgt eigentlich immer einem Plan. Schon zu Jahresbeginn gab es erste Anzeichen dafür, dass sie bestimmte Sektoren stärker regulieren will. Dazu gehörte der Bildungssektor."