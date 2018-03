Hannover (www.aktiencheck.de) - Neben durchaus kritisch zu sehenden politischen Entscheidungen hat das Jahrestreffen des Nationalen Volkskongress in Peking auch die ökonomische Marschroute vorgegeben, so die Analysten der Nord LB.Wenig Bewegung würden die Analysten in den kommenden Wochen bei der Wechselkursentwicklung erwarten. Während der Nationale Volkskongress laufe, handle der RMB vergleichsweise stabil. Wenig Volatilität sei stets das erklärte Ziel während solcher politischen Zusammenkünfte. In die Zukunft gerichtet hätten die politischen Entscheidungsträger in Peking aber durchaus noch einmal erkennen lassen, dass eine zunehmende Bedeutung des RMB an den internationalen Devisenmärkten durchaus in ihrem Interesse liege. Keine grundsätzlichen Änderungen würden die Analysten zudem bei der geldpolitischen Ausrichtung der chinesischen Notenbank erwarten. Hier sollte sich die abwartende Haltung der PBoC vorerst fortsetzen.Ein vor allem auf der politischen Ebene hervorgerufenes Risiko sei die zunehmende Gefahr eines drohenden Handelskrieges zwischen den USA und eben auch China. Zwar habe sich die chinesische Regierung gerade erst zu einer weiteren Öffnung ihrer Märkte bekannt. Diesem Ansinnen trete nun allerding ein immer stärker die amerikanischen Interessen in den Mittelpunkt rückender US-Präsident entgegen. Die unverhohlenen Drohungen von einem Handelskrieg lasse Peking nicht widerspruchsfrei stehen. Auf die Ankündigung der Trump-Administration, auch die Einfuhren chinesischer Produkte mit Strafzöllen zu belegen, habe China zunächst abwartend reagiert, dann aber deutlich. Man werde sich in dieser Fragestellung nicht beugen. (19.03.2018/ac/a/m)