Dagegen sei an sich nichts einzuwenden. Allerdings gehe mit dieser Politik ein hohes Maß an Unsicherheit für Unternehmen einher, weil es jederzeit neue Regeln geben könne, die auf Umsatz und Gewinn drücken würden.



Zudem fördere Xi Jinping gleichzeitig an Schulen den Personenkult um sich selbst und dulde offenbar keine Idole neben sich. So gehe China dieses Jahr auch verstärkt gegen die Schönen und Reichen im Land vor. Unter anderem sei die chinesische Celebrity-Kultur im Social-Media-Umfeld in den Fokus geraten: Profile von in Ungnade gefallenen Promis würden verschwinden, Beliebtheitsranglisten würden abgeschafft.



Unter den gegebenen Umständen sei der Stabilisierungsversuch bei China-Aktien wie Tencent und Alibaba mit Vorsicht zu genießen. Zumal Alibaba und Tencent aufgrund ihrer umfangreichen Beteiligungen praktisch immer negativ von neuen Regulierungsmaßnahmen betroffen seien.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutlich im Plus liegen heute die Aktien von Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) und Tencent (ISIN KYG875721634/ WKN A1138D), so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Während sich die Kurse von China-Aktien mit Tech- und Internetbezug etwas stabilisieren würden, sollten sich Anleger jedoch nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. Chinas Präsident Xi Jinping habe zum Wochenauftakt noch mal klargemacht, wo seine Prioritäten lägen.Das Wachstum der heimischen Giganten interessiere Xi Jinping derzeit herzlich wenig. Vielmehr habe er am Montag bei einer politischen Sitzung eine Verschärfung der Regeln gegen Monopole und unlauteren Wettbewerb gefordert. Das berichte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Xi Jinping habe demnach zudem eine strikte Umsetzung der Regeln gefordert. Die erklärten Ziele: Mehr Raum für kleine und mittlere Unternehmen schaffen. Mehr Verbraucherrechte. Mehr gemeinsamer Wohlstand.