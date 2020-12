Bonn (www.aktiencheck.de) - Ende vergangener Woche kam in China das Politbüro zusammen, um die Wirtschaftspolitik des bevölkerungsreichsten Landes der Erde festzulegen, so die Analysten von Postbank Research.



Die Parteispitze habe sich mit der konjunkturellen Erholung zufrieden gezeigt. Die Einschätzung, dass sich die Wirtschaft auf dem Weg zur Normalisierung befinde, sei auch durch die gestrigen Daten zu Chinas Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätzen im November bestätigt worden, die ein Wachstum von sieben beziehungsweise fünf Prozent im Jahresvergleich verzeichnet hätten.



Inzwischen scheine Peking die Konjunktur Chinas wieder als stark genug einzuschätzen, um den vor Handelsstreit und Coronavirus-Krise begonnenen Umbau der chinesischen Wirtschaft von Investitionen und Exporten hin zu Konsum und Binnenmarkt weiter voranzutreiben. Denn auf der Sitzung habe das Politbüro erstmals "Reformen zur Steuerung der Nachfrage" angekündigt. Details dürften auf der in den kommenden Tagen stattfindenden Central Economic Work Conference ausgearbeitet werden. Auch gestützt durch eine anhaltend expansive Geldpolitik dürfte sich die robuste wirtschaftliche Entwicklung Chinas fortsetzen und den Renminbi gegenüber dem Euro stärken. (16.12.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.