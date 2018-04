Paris (www.aktiencheck.de) - Ein drohender Handelskrieg zwischen China und den USA schwebt weiterhin wie ein Damoklesschwert über den Märkten, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Dass sich der Handelsstreit zwischen den beiden Großmächten weiter ausweite, sei zwar nicht auszuschließen, sehr wahrscheinlich erscheine dieses Szenario derzeit aber nicht mehr. Ein Grund: Chinas Staatschef Xi Jinping habe jüngst eine Öffnung der chinesischen Wirtschaft angekündigt - und der neue Notenbankchef Yi Gang eine Lockerung von Anlagerestriktionen für ausländische Investoren. Von dieser Lockerung könnte auch der Hang Seng-Index profitieren. Rückenwind könnten aber auch einige der jüngst veröffentlichten Konjunkturdaten verleihen. So sei das chinesische Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal mit 6,8 Prozent etwas kräftiger gewachsen als erwartet (6,7 Prozent).Aktuelle Zahlen zum Konsum würden zudem zeigen, dass die Exportabhängigkeit Chinas sukzessive abnehme. Im März seien die Einzelhandelsumsätze um 10,1 Prozent geklettert. Mittlerweile steuere der Konsum über 50 Prozent zum BIP bei, während der Exportanteil am BIP in den letzten zehn Jahren von 35 auf 18 Prozent abgenommen habe. Dies zeige: Selbst wenn sich der Handelsstreit zwischen den USA und China verschärfen sollte, dürften die negativen Auswirkungen nicht ganz so drastisch ausfallen wie von Trump erhofft. (20.04.2018/ac/a/m)