Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Konjunktur in der Volksrepublik China belebt sich zunehmend, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das würden die jüngst veröffentlichten Vorlaufindikatoren versprechen, wie der heute vom Statistikamt vorgelegte Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe. Mit 51,7 nach 51,2 Punkten signalisiere der offizielle PMI eine Expansion im Sektor. Landesweit würden die befragten Unternehmen von steigenden Neuaufträgen aus dem Aus- und Inland berichten, was zu anziehendem Output führen dürfte. Die Betriebe würden zudem von dem fiskalpolitisch expansiven Kurs in Peking profitieren. Insgesamt würden die Analysten damit rechnen, dass sich das Wirtschaftswachstum in China in den kommenden Monaten weiter beleben werde. (30.06.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.