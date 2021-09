Hannover (www.aktiencheck.de) - Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt scheint im laufenden Quartal einen Gang heruntergeschaltet zu haben, so die Analysten der Nord LB.Schwäche würden auch die aktuellen Daten der Einzelhandelsumsätze und der Industrieproduktion für den Berichtsmonat August aufweisen. Seit Januar würden die Jahresraten sukzessive abnehmen und nun bei 2,5% Y/Y bzw. 5,3% Y/Y auf Jahrestiefständen notieren. Positiv vermerkt werden dürfe allerdings, dass die Exportdynamik im August zugenommen habe, was auch als Signal einer wieder anziehenden Auslandsnachfrage aufzufassen sei. Restriktivere Regelungen auf dem stark boomenden Immobilienmarkt sollten aber im Auge behalten werden.Die im Juli von der PBoC vorgenommene Senkung des Mindestreservesatzes (RRR) auf 12,0% habe die Sorge der Notenbank um die Nachhaltigkeit des Aufschwungs verdeutlicht. Der aktuelle Anstieg der Produzentenpreise von 9,5% Y/Y und die zu erwartenden Spillover-Gefahren auf die Verbraucherpreise - derzeit nur 0,8% Y/Y - würden die Handlungsoptionen der PBoC schon ein wenig begrenzen. Sie dürfte dennoch bereit stehen für weitere Eingriffe, wenngleich ein Abwarten eine für die Offiziellen vorzuziehende Option wäre. Schließlich solle der Überhitzung auf dem Immobilienmarkt entgegengewirkt werden. Insofern könnten die staatlichen Maßnahmen letztlich nicht ausreichend sein, ein angestrebtes hohes Wirtschaftswachstum zu erzielen. Entsprechen gehen die Analysten der Nord LB auch aufgrund der soliden Konjunkturerholung in den USA von einer sukzessiven, aber langsamer als bisher erwarteten Aufwertung des US-Dollars aus. (Ausgabe Oktober 2021) (20.09.2021/ac/a/m)