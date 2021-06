"In diesem Council diskutieren Vertreter des Investmentteams von ChinaAMC und Vertreter von NN IP über Themen wie Engagement, ESG-Integration und die Art und Weise, wie dieser Fonds arbeiten soll", sage Heinsbroek. "Das Council gibt die Richtung vor und berät, wie es weitergehen soll." Sollte eine mögliches Investment ein hohes ESG-Risiko aufweisen, hat das ESG-Team das letzte Wort bei der Investitionsentscheidung.



Alpha durch ESG-Integration zu generieren, funktioniere in China genauso wie in Europa oder anderswo, sage Heinsbroek. "Mit ChinaAMC haben wir die Expertise und Erfahrung vor Ort, die den Markt und die Themen beobachten und kennen", sage er. "Sie verwalten das Portfolio, mit Beratung durch uns. So arbeiten wir auch mit unseren eigenen Spezialisten für Private Debt oder Green Bonds. Sie kennen den Markt, sie sind erfahrene Investmentmanager und sie können alles umsetzen. Und genau wie bei NN IP ist das ESG-Team von ChinaAMC im Herzen des Investmentprozesses verankert. Die Kombination aus Expertise und Erfahrung kann Alpha generieren."



Laut ChinaAMC scheine die Strategie bislang von der ESG-Integration in Form von zusätzlichen Renditen zu profitieren. "Wir haben kürzlich unsere ESG-Strategie mit einer ähnlichen Strategie verglichen, die ESG-Faktoren nicht berücksichtigt: Die ESG-Strategie hatte in ihrem ersten Jahr eine Überrendite von etwa 5%", sage Miranda Zhao, Leiterin des ESG-Research bei ChinaAMCs Global Investment Capital Unit.



Laut Zhao entwickele sich verantwortungsbewusstes Investieren in China schnell. So seien obligatorische Offenlegungspflichten von ESG-Informationen für börsennotierte Unternehmen auf dem chinesischen Festland 2017 vorgeschlagen worden. Bereits drei Jahre später seien Unternehmen in Sektoren mit hoher Umweltverschmutzung verpflichtet worden, ihre umweltbezogenen Daten offenzulegen. "Wir erwarten, dass diese Anforderung in ein oder zwei Jahren für alle A-Aktien-Unternehmen übernommen wird", so Zhao.



Eine weitere wichtige Änderung des regulatorischen Umfelds habe im vergangenen September stattgefunden, als Präsident Xi Jinping in einer Rede bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung angekündigt habe, dass China bis 2060 CO2-neutral sein wolle. Zhao dazu: "Seine Äußerungen waren überraschend, aber sie haben sich schnell in der Praxis der Regulierung durchgesetzt."



Der 14. Fünfjahresplan der Volksrepublik betone unter anderem die Notwendigkeit von Innovation und nachhaltigem Wachstum und sehe eine branchenübergreifende Strategie vor, die auf Kohlenstoffneutralität einschließlich einer strukturellen Energiewende abziele. Nach Einschätzung von ChinaAMC dürfte dies die chinesische Wirtschaft langfristig verändern. Die Börse in Hongkong habe im vergangenen Jahr die freiwillige Offenlegung von ESG-Informationen zu einer Pflicht gemacht. Es werde erwartet, dass die Börsen auf dem Festland diesem Beispiel in naher Zukunft folgen würden, so Zhao. "Die verbesserte Qualität der Offenlegung von Informationen sollte ESG-Investitionen in China in Zukunft erheblich zugutekommen", sage sie.



Ziel der Strategie von NN IP in China sei es, in den Wandel des Landes zu investieren. "Die Partnerschaft mit ChinaAMC ermöglicht uns, Aussichten sowie Geschäftsstrategien zu beurteilen und dabei das lokale Umfeld zu berücksichtigen. Als aktiver Investor können wir auch in China ein Unternehmen genau unter die Lupe nehmen und mit Kapital unterstützen. Dies entspricht unserer Überzeugung des verantwortungsbewussten Investierens: Kapital in Wirtschaft und Gesellschaft zu investieren", so Heinsbroek. (09.06.2021/ac/a/m)







