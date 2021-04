Auch die Details hätten beruhigend ausgesehen, darunter Auftragseingänge, Beschäftigung und neue Exportaufträge. Der PMI für kleine Unternehmen sei wieder in der Expansionszone gewesen, obwohl die staatlichen Stellen hier nichts für selbstverständlich halten würden und bestimmte Arten von Steuererleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bis zum Ende des Jahres ausweiten würden. Dies sei aus Sicht der Experten von VanEck ein kluger Schachzug, da die Finanzierungskosten für private Unternehmen trotz einiger Verbesserungen in den letzten Monaten immer noch schmerzhaft hoch seien.



Der allgemeine Branchenkonsens erwarte nun, dass die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr real um 8,5% wachse. Das sei deutlich optimistischer als das offizielle Ziel von mehr als 6%. Was sei von dieser Differenz zu halten?



Die offensichtlichste Schlussfolgerung sei, dass die Behörden den politischen Stimulus weiter zurücknehmen würden. Die Fortsetzung der Steuererleichterungen für KMUs lasse jedoch vermuten, dass der Rückzug ebenso zielgerichtet erfolgen werde wie der Konjunkturimpuls selbst, ohne zu viele scharfe Wendungen.



Ein stärker als erwartetes Wachstum könne die Behörden weiter ermutigen, die Regulierung in einigen Bereichen zu verschärfen (z.B. bei Umwelt- und Ökologiefragen und überhitzten Sektoren wie dem Immobiliensektor) und das Moral-Hazard-Risiko zu verringern, indem mehr Unternehmensausfälle, auch von staatseigenen Betrieben, zugelassen würden. Chinas Q1-Statistik für Unternehmensausfälle sei in dieser Hinsicht recht aufschlussreich, da die Ausfälle trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds durch den Winterausbruch von COVID-19 weiter zugenommen hätten. Wir sind uns bewusst, dass Unternehmensausfälle mit höheren Kreditrisiken verbunden sein können, aber sie können auch ein Zeichen für ein reiferes System sein, das einzelne Wirtschaftsakteure nicht ewig verhätscheln will, so Jan van Eck, CEO bei VanEck. (21.04.2021/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - China leistet einen wesentlichen Beitrag zum globalen Wachstum und seine wirtschaftliche Aktivität wirkt sich meist erheblich auf die Weltwirtschaft aus, so Jan van Eck, CEO bei VanEck.Für Länder, die nach der COVID-19-Epidemie begonnen hätten, sich wieder zu öffnen, bleibe China ein richtungweisender wirtschaftlicher Indikator. Chinas jüngste Konjunkturdaten sollten alle verbleibenden Zweifel an der Erholung nach der Pandemie ausräumen. Die März-Zahlen hätten wirklich gut ausgesehen. Ja, dies sei zum Teil auf die Saisonalität des chinesischen Neujahrs zurückzuführen gewesen, aber der Einbruch, der mit dem Wiederauftreten des Virus im Winter verbunden gewesen sei, scheine vorbei zu sein. Das Ende der Lockdowns habe dem Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe (PMI) zusätzlichen Auftrieb gegeben - er sei stärker gestiegen als erwartet auf 51,9 - und insbesondere auch dem Dienstleistungs-PMI, der auf 56,3 angestiegen sei. Letzteres sei ein willkommenes Zeichen dafür gewesen, dass die Erholung ausgewogener werde.