Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem China vor den meisten anderen Ländern schon im Januar vom Coronavirus geplagt wurde, ist es quasi als Blaupause für den Rest der Welt von Interesse, wie sich die Wirtschaft nach den Lockdown-Maßnahmen entwickelt, so die Analysten von Postbank Research.



Positiv sei, dass die Industrieproduktion in China schneller Fahrt aufnehme als gedacht. Im April sei die Produktion um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Im März sei die Produktion noch um 1,1 Prozent gesunken, im Januar und Februar gar um 13,5 Prozent. Negativ sei jedoch, dass die Anlageinvestitionen mit 10,3 Prozent erneut spürbar abgesackt seien und die Einzelhandelsumsätze um 7,5 Prozent nachgegeben hätten - letztere nach einem Rückgang von 15,8 Prozent im März.



Die Zahlen würden darauf hindeuten, dass der Dienstleistungssektor länger als vermutet unter den Nachwirkungen von COVID-19 leiden könnte. Eine weitere Herausforderung für die Verantwortlichen in China sei, dass die Arbeitslosenquote auf 6,0 Prozent angestiegen sei. Für den weiteren Kursverlauf des Yuan dürfte von größter Bedeutung sein, ob die Äußerungen Donald Trumps, wonach China seiner Ansicht nach das bilaterale Handelsabkommen mit den USA momentan nicht zufriedenstellend erfülle, nur Wahlkampfrhetorik seien. Eine erneute Eskalation des Handelsstreits würde den Yuan unter Druck setzen. (18.05.2020/ac/a/m)



