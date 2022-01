Wien (www.aktiencheck.de) - Die Shimao Group galt lange als relativ stabiler chinesischer Bauprojektierer, so die Experten von "FONDS professionell".Gleich zu Beginn dieses Jahres sei die Sorge um den chinesischen Immobiliengiganten Evergrande (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) zurückgekehrt. Nun würden Meldungen über dessen Konkurrenten, die Shimao Group, die Erschütterungen der chinesischen Baubranche verstärken. Denn die Gruppe, die lange Zeit noch als robust gegolten habe, stecke laut "Handelsblatt" ebenfalls in Liquiditätsnöten und habe Ende Dezember einen Kredit nicht zurückzahlen können. Die Rückzahlung in Höhe von umgerechnet 101 Millionen Dollar an die Investoren wäre zum 25. Dezember fällig gewesen. Shimao gehöre zu den größten Emittenten von Schuldtiteln in Chinas Immobiliensektor.Schlechte Nachrichten gebe es der Wirtschaftszeitung zufolge zudem vom kleineren Wettbewerber Guangzhou R&F Properties. Das Unternehmen habe erklärt, zu knapp bei Kasse zu sein, um eine Anleihe wie geplant von Anlegern zurückzukaufen. Die chinesische Immobilienbranche sei zuletzt nach der Insolvenz großer Bauunternehmen infolge einer härteren politischen Regulierung immer weiter ins Straucheln geraten. "Der Einbruch der Shimao-Anleihen dürfte die Angst vor einer finanziellen Ansteckung in einem Sektor schüren, auf den etwa ein Viertel der Produktion der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt entfällt", schreibe das "Handelsblatt". (07.01.2022/ac/a/m)