Wien (www.aktiencheck.de) - China versucht eine ausbalancierte Linie im Konflikt zwischen Russland und dem Westen zu verfolgen, was mit wachsender Dauer des Krieges zunehmend schwieriger werden dürfte, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "emreport".Die jüngsten Konjunkturdaten seien zumeist positiv und zum Teil besser als erwartet gewesen, sowohl im produzierenden Bereich als auch bei den Dienstleistungen und beim Binnenkonsum. Es bleibe abzuwarten, ob die zuletzt stark gestiegenen Covid-19-Neuinfektionen samt Gegenmaßnahmen sich auswirken würden. Der Kreditimpuls habe schon vor einiger Zeit nach oben gedreht und ziehe weiterhin leicht an, was die Konjunktur im zweiten Halbjahr zusätzlich unterstützen sollte. Probleme gebe es hingegen weiterhin im Immobiliensektor, wo die Aktivität stagniere bzw. rückläufig sei. Von dieser Seite werde es bis auf weiteres Gegenwind bzw. wenig Unterstützung für das Wirtschaftswachstum geben.Chinas Aktienmärkte lägen per 22.03.2022 rund 10% (A-Aktien in Shanghai) bzw. rund 7% (H-Aktien in Hongkong) im Minus. (emreport März 2022) (28.03.2022/ac/a/m)