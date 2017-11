Aus diesem Grund würden Umweltfragen in den Vordergrund rücken. Umweltverschmutzung sei ein zunehmend heikles Thema für die Öffentlichkeit und werde auch staatlicherseits inzwischen ernst genommen. Von der Zentralregierung finanzierte Inspektionsteams würden durch das Land reisen, Lokalbeamte und Unternehmen vor Ort überprüfen und sie zwingen, überalterte umweltschädliche Fabriken zu schließen und neue Umweltstandards zu erfüllen. Auch die Immobilienpolitik, von den Behörden gern zur Ankurbelung der Konjunktur in schlechten Zeiten genutzt, mache einen Wandel durch. In seiner Rede habe Xi betont: "Ein Haus ist zum Wohnen gemacht, nicht zum Spekulieren."



"Politische Erklärungen zeigen, dass sich die Regierung zunehmend damit befasst, neue Verordnungen zu erlassen, darunter Regeln zur Abwehr von Spekulationen, sowie Reformen der Mietmärkte voranzubringen und die landesweite Verbreitung von staatlich unterstützten Immobilienkäufen zurückzufahren. Dies deutet darauf hin, dass 2018 auch bei schwächerem Wachstum eine ausufernde Politik zur Unterstützung der Märkte nicht zu erwarten ist", resümiere Briscoe im Nachgang des jüngsten Parteitages.



Neben den genannten Faktoren bedeute Xis Fokus auf Durchführung von Reformen und Eindämmung finanzieller Risiken, dass sich der Prozess des Schuldenabbaus, der zu geringerer Liquidität, höheren Geldmarktzinsen, steigenden Anleiherenditen und seit Ende 2016 zu einem rückläufigen Kreditwachstum geführt habe, fortsetzen werde. Vertreter der Chinesischen Bankenaufsichtsbehörde (CBRC) hätten dies in den Tagen nach Xis Parteitagsrede bestätigt. Auch der Wechsel des politischen Personals unter Xi stütze diese Strategie.



Guo Shuqing - der reformorientierte Leiter der Bankenaufsicht, der für die Durchführung der jüngsten Kampagne zum Schuldenabbau verantwortlich gewesen sei - sei Berichten zufolge der aussichtsreichste Kandidat für die Nachfolge von Zhou Xiaochuan, dem scheidenden Gouverneur der People's Bank of China. "Unter der Leitung von Guo Shuqing erwarten wir einen harten Kurs gegenüber dem Finanzsektor und eine Fortsetzung des Schuldenabbaus. Diese Faktoren festigen unsere Erwartung eines verlängerten zyklischen Mini-Abschwungs bis Ende 2017 und ins Jahr 2018 hinein. Jüngste Daten zeigen tatsächlich ein langsameres Wachstum bei Immobilienverkäufen und privaten Investitionen. Dies signalisiert unserer Ansicht nach, dass die Verlangsamung begonnen hat", so der Fixed Income Asia Pacific Experte von UBS Asset Management.



Das bedeute eine Kehrtwende gegenüber der Situation Ende 2016, als die wirtschaftliche Erholung Chinas den Wachstumserwartungen einen Schub verliehen habe - vor allem in Märkten, die über den Rohstoffhandel eng mit China verbunden seien. Die Erholung habe die Erzeugerpreisindices (PPI) nach oben getrieben, die Exporte wachsen lassen, die Finanzierungssalden gestärkt und steigende Gewinnerwartungen für Energie- und Bergbauunternehmen unterstützt. Mit dem schwächeren Wachstum in China stelle sich nun die Frage, ob die höheren Wachstumserwartungen unterstützt bleiben würden, besonders in Schwellenländern, die über bedeutende Handelsbeziehungen mit China verfügen würden. "Angesichts unserer Erwartung, dass die Schwellenländer die Folgen von Chinas Verlangsamung Ende 2017 und 2018 spüren werden, glauben wir, dass das richtige Timing der zentrale Faktor jeder Anlagestrategie sein wird", so Briscoe.



"Chinas wirtschaftliche Verlangsamung und die gewandelte Einstellung seiner Regierung verändern den Ausblick für die Schwellenländer, schaffen aber zugleich überzeugende Gelegenheiten für Investoren. Der stetige Anstieg der inländischen Anleiherenditen im vergangenen Jahr bietet Investoren die Gelegenheit, ihr Portfolio um längere Laufzeiten zu ergänzen, vor allem, da die aktuellen Renditen im Bereich von 3,75 Prozent im Vergleich zu Festzinsgelegenheiten weltweit attraktives Wertpotenzial bieten und sowohl hohe nominale und reale Erträge als auch das Potenzial für Kapitalzuwachs aufweisen", fasse Briscoe die aktuelle Situation für Investoren zusammen. (08.11.2017/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - "Der Parteitag der KP Chinas hat erhebliche Folgen für Investoren. Xi Jinping verfügt nach dem Parteitag über eine gestärkte Machtbasis und kann so mit voller Kraft für eine Agenda kämpfen, die Chinas zyklischen Mini-Abschwung verlängern, aber auch attraktive Gelegenheiten für Investoren schaffen wird", so Hayden Briscoe, Head of Fixed Income Asia Pacific bei UBS Asset Management.Xi Jinping gehe aus dem jüngsten Parteitag als Chinas stärkste Führungsperson seit Deng Xiaoping hervor. Sein politisches Gedankengut sei in das Parteistatut aufgenommen worden und seine Unterstützer würden leitende Positionen auf allen Regierungsebenen besetzen.Dies markiere einen Wandel gegenüber Xis Machtübernahme im Jahr 2012. Zu dieser Zeit hätten Schützlinge früherer Parteiführer die Mehrzahl der Leitungsfunktionen der Partei inne gehabt. Heute würden Xi und seine Anhänger die Partei und, mit vier von sieben Mitgliedern im ständigen Ausschuss des Politbüros, auch ihr wichtigstes Entscheidungsgremium dominieren. Seine gestärkte Unterstützerbasis und hervorgehobene Position würden bedeuten, dass Xi nun mit freier Hand und größerer Entschlossenheit die in seiner Eröffnungsrede am 18. Oktober aufgestellte Agenda verfolgen könne, die unter anderem die Durchsetzung von Reformen, die Kontrolle finanzieller Risiken, die Regulierung des Immobilienmarkts und den Schutz der Umwelt umfasse."Wie von uns bereits prognostiziert wurde, zeigt Xis Rede, dass der "Präsidenten-Put" Vergangenheit ist. Xi besitzt nun ausreichend Macht und politisches Kapital, um auch schwächeres Wachstum durchzustehen und die Regierungspolitik stärker an Reformen auszurichten, die das langfristige wirtschaftliche Wachstumspotenzial verbessern", kommentiere Hayden Briscoe die Ergebnisse des Parteitages.