Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die chinesische Führung verfolgt weiterhin ihren wirtschaftlichen Reformkurs, der den Umbau der Wirtschaft und eine Stabilisierung des Finanzsystems zum Ziel hat, so die Analysten der DekaBank.



So seien jüngst neue Beschränkungen für Banken beschlossen worden, sich an Geschäften im so genannten Schattenbankenmarkt zu beteiligen. Auch die Reduzierung von Produktionskapazitäten im Stahl- und Kohlesektor werde fortgesetzt. Diese eher restriktiven Maßnahmen hätten im vierten Quartal allerdings nicht zu einer Konjunkturabschwächung geführt, wie bereits aus den vorliegenden Monatszahlen zu erkennen gewesen sei. Nun habe Ministerpräsident Li Keqiang zudem geäußert, er rechne für 2017 mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 6,9%. Dies spreche dafür, dass das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal bei 6,8% oder gar 6,9% gegenüber dem Vorjahr gelegen habe. Die Zahlen würden am 18. Januar veröffentlicht.



Die Analysten der DekaBank heben ihre BIP-Prognose für 2017 an. (Ausgabe Januar / Februar 2018) (17.01.2018/ac/a/m)







