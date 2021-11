Sollte die Konjunktur sich wieder abschwächen und die Inflation sich tatsächlich als vorübergehend erweisen, dürften sich die Anleihenmärkte insgesamt stabilisieren. OFI Asset Management rechne bei 10-jährigen US-Anleihen mit Renditen um 2 Prozent, bei Bundesanleihen um 0 Prozent. Das sei wichtig, denn die langfristigen Zinssätze seien der Ausgangspunkt für die Bewertung aller Vermögenswerte. Nach Meinung von OFI Asset Management bestehe das Hauptrisiko für die Märkte nicht mehr in einem Aufwärtsdruck auf die Anleiherenditen, sondern in einer Konjunkturabschwächung, die zu einer Senkung der Gewinnprognosen führen könnte.



2. China habe unter Führung von Präsident Xi Jinping einen Richtungswechsel weg vom "Wachstum um jeden Preis" hin zu mehr "Wohlstand für alle" vollzogen, der in den letzten Monaten zu einer Reihe von Verwerfungen geführt habe. Der Immobiliensektor, der fast 30 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmache, sei besonders hart getroffen worden. Das Wachstum im dritten Quartal habe nahezu bei null gelegen. Für das vierte Quartal werde zwar ein Aufschwung erwartet, aber ob sich dieser tatsächlich einstelle, bleibe abzuwarten.



Auf längere Sicht gesehen seien die neuen Ziele nach Meinung von OFI Asset Management jedoch lobenswert und sollten für mehr Solidarität zwischen den Gesellschaftsschichten, eine grünere Wirtschaft und einen Anstieg der Geburtenrate sorgen. Das könnte bedeuten, dass sich China stärker auf seinen riesigen Binnenmarkt von 1,4 Milliarden Menschen ausrichten und von seiner internationalen Rolle als einer der wichtigsten Handelspartner weltweit zurückziehen werde. Die Corona-Pandemie könnte diese Entwicklung unter Umständen bereits beschleunigt haben - OFI Asset Management denke jedoch nicht, dass dies der Fall sei. Mit dem eingeschlagenen Richtungswechsel würden Kapitalismus und Unternehmertum nicht abgeschafft werden, erst recht nicht wegen des schnell wachsenden Technologiesektors, in dem China eine Führungsposition einnehme. Der Anteil der digitalen Wirtschaft am chinesischen BIP solle bis 2025 von 7,8 Prozent auf 10 Prozent steigen. Zudem: Da das Regime sich nicht durch Wahlen legitimiere, müsse es konkrete Ergebnisse für den Wohlstand für alle präsentieren. Aus diesen Gründen sei OFI Asset Management überzeugt, dass es sich lohne, langfristig in China zu investieren.



Die Schlussfolgerung von OFI Asset Management: Auch wenn die Gefahr eines Zinsanstiegs geringer geworden zu sein scheine, halte OFI Asset Management es für falsch, ins Risiko zu gehen und blindlings auf eine mögliche Jahresendrally zu setzen. OFI Asset Management behalte seine Aktiengewichtung bei und stocke nur bei einem Kursrückgang auf. (08.11.2021/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) oder DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) - die Aktienmärkte steigen von einem Hoch zum nächsten trotz steigender Rohstoffpreise, Lieferengpässen und Produktverknappung, steigender Inflation, FED-Tapering und explodierender Covid-Inzidenzen! Kommt jetzt der Einbruch, oder startet die Jahresendrallye? Das fragen Jean-Marie Mercadal, Head of Investment Strategies, und Eric Bertrand, Chief Investment Officer bei OFI Asset Management:Die soliden Unternehmensgewinne hätten allzu vorsichtige Anlegerauf dem falschen Fuß erwischt: 80 Prozent der professionellen US-Anleger, die Anfang Oktober von der Finanzzeitschrift Barron’s befragt worden seien, würden in den nächsten sechs Monaten eine Korrektur von 10 bis 20 Prozent an der Wall Street erwarten. OFI Asset Management sehe auf jeden Fall zwei wesentliche Themen, von denen die weitere Marktentwicklung abhänge: