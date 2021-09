Zusätzlich würden die aktuellen Daten zeigen, dass sich das Wirtschaftswachstum Chinas abkühle. "Die gesamte Region Asien wird aktuell von der Corona-Delta-Welle erfasst, was die Konjunktur dort schwächt", so Gerlinger. Derzeit seien die Märkte nicht attraktiv, auch wenn auf lange Sicht Asien mit China an der Spitze eine Wachstumsregion mit starkem Wirtschaftswachstum bleiben werde.



China als Vormacht der Region stehe dabei nicht allein: In ganz Südostasien sei die Stimmung wegen der Pandemie mittlerweile deutlich schlechter geworden. "Viele Staaten wurden von der vierten Covid-Welle auf dem falschen Fuß erwischt", sage Gerlinger. Trotzdem sei dort die wirtschaftliche Verfassung der Länder immer noch deutlich besser als in anderen Emerging Markets.



Denn ganz grundsätzlich würden rohstofflastige Emerging Markets von einem weltweiten konjunkturellen Aufschwung profitieren, so wie aktuell zu sehen. Aber die Entwicklung der Emerging Markets hänge auch sehr stark am weiteren Verlauf der Pandemie. "Die Impfquoten sind dort noch viel zu niedrig, es steht nicht genügend Impfstoff zur Verfügung", sage Gerlinger. "Zudem haben sich im bisherigen Verlauf der Pandemie viele Regierungen nicht gerade mit Ruhm bekleckert." Brasilien mit dem Präsidenten Bolsonaro sei ein sehr krasses Beispiel, aber auch in Argentinien und Peru stünden die Regierungen wegen ihrer Coronapolitik unter Druck. Entsprechend hätten auch die südamerikanischen Aktienmärkte zuletzt nicht überzeugen können.



Osteuropa, allen voran Russland, kämpfe ebenfalls mit Problemen. Obwohl reich an Rohstoffen stehe Russland wegen seiner außenpolitischen Ambitionen unter Druck. Der Westen habe das Land mit Sanktionen belegt, nachdem Russland die Krim annektiert habe. Auf diese Weise sei die wirtschaftliche Lage deutlich schlechter, als sie angesichts der hohen Rohstoffpreise sein müsste. Russische Aktien hätten sich davon allerdings im laufenden Jahr unbeeindruckt gezeigt.



Wie lang die Unsicherheiten rund um China andauern würden, sei ungewiss. Andererseits könne es aufgrund der starken Kursverluste zu einer temporären Gegenbewegung kommen. Aufgrund der positiven Wirtschaftsaussichten in Europa und den USA würden die Emerging Markets und dabei allen voran die Region Asien an Attraktivität verlieren. "Deshalb halbieren wir unter Risikogesichtspunkten die Gewichtung in den Emerging Markets", sage Gerlinger. "Wir sehen mehr Sicherheit und Klarheit in Bezug auf die Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Lage in Europa und in den USA. Folglich wird die entsprechend frei werdende Gewichtung aus den EM auf Europa und den USA verteilt." (27.09.2021/ac/a/m)







