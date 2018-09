Wien (www.aktiencheck.de) - China hat die für diese Woche angesetzten Gespräche mit den USA über den Handelsstreit abgesagt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem sie mit ihren Brexit-Plänen auf dem EU-Gipfel in Salzburg letzte Woche bei den übrigen 27 EU-Mitgliedsländern auf Ablehnung gestoßen sei, lasse Großbritanniens Premierministerin Theresa May offenbar vorgezogene Neuwahlen vorbereiten. Ein möglicher Urnengang im November solle laut Medienberichten dazu dienen, einen bis dahin ausgearbeiteten Brexit-Plan von den Wählern "absegnen" zu lassen. Die stärkste Oppositionspartei, die Labour Partei, spreche sich ebenfalls für Neuwahlen aus. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden Neuwahlen dann für ein wahrscheinliches Szenario halten, wenn May nach dem EU-Gipfel im Oktober nur noch die Optionen Brexit ohne Abkommen mit der EU (Hard Brexit) und Brexit zu den Bedingungen der EU, sprich Aufgabe fast aller britischen Positionen bleiben.Heute stehe mit dem ifo-Geschäftsklimaindex die erste relevante Datenveröffentlichung der Woche an. Nach dem überraschend deutlichen Anstieg im August würden die die Analysten der Raiffeisen Bank International AG für September mit einer kleinen Gegenbewegung rechnen. Im weiteren Wochenverlauf würden vor allem noch Daten aus den USA sowie die Verbraucherpreiszahlen aus dem Euroraum folgen. (24.09.2018/ac/a/m)