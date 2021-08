In diesem Jahr hätten sich Anleger in erfolgsverwöhnten chinesischen Tech-Unternehmen zudem gleich mit mehreren regulatorische Schocks konfrontiert gesehen. Ein Höhepunkt sei gewesen, dass rund 100 Milliarden US-Dollar an Börsenwert von chinesischen Nachhilfeschulen nahezu ausradiert worden seien. Die Absage des Börsengangs der Fintech-Unternehmens AntGroup, das zeitweise vollständige Verschwinden des Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME)- und Ant-Gründers, Jack Ma, aus der Öffentlichkeit und der Schlag gegen den Mitfahrvermittler DiDi Chuxing (ISIN US23292E1082/ WKN A3CTLG) im Juni, nur wenige Tage nach dessen Börsengang, hätten die Stimmung für chinesische Aktien extrem eingetrübt.



Chinas Regierung greife auf mehreren Ebenen ein. Das sei zunächst die Demographie Chinas. Die Ein-Kind-Politik habe für eine schnell überalternde und schrumpfende Bevölkerung gesorgt. Nun drohe sie enorme Anforderungen an das soziale Sicherungssystem zu stellen und gleichzeitig das Arbeitskräfteangebot in China drastisch auszudünnen. China sei nun zu einer Drei-Kind-Politik übergegangen, die jedoch den beschriebenen Trend erst spät bremsen werde. Hohe Bildungsausgaben seien aber ein Handicap auf dem Weg zu kinderreicheren Familien. Zuletzt hätten Privathaushalte im Schnitt neun Prozent für Bildung ausgegeben. Als nächste Ebene folge ein sich abzeichnender Generationenkonflikt. "Tang ping", zu deutsch "flach liegen", sei das Motto einer chinesischen Jugendkultur der Verweigerung. Die chinesische Millenials-Generation wolle nicht nur westlichen Konsum genießen, sondern auch Freizeit haben und sich dem Leistungsdruck des chinesischen Systems entziehen.



Um das Wachstum anzukurbeln und mehr besser bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen, habe China eine dritte Ebene von Reformen ausgerufen: Chinas Präsident Xi Jinping differenziere Technologie deutlich. Soziale Medien, E-Commerce zum Beispiel seien "nice to have", aber nicht unbedingt nötig. Er wünsche sich modernste Halbleiter, Batterien für Elektroautos, Verkehrsflugzeuge und Telekommunikationsgeräte ("need to have"), also Sektoren, die man einer kritischen Infrastruktur zurechnen könne. Damit sollten Chinas Fähigkeiten in der Produktion erhalten werden, um eine Deindustrialisierungzu vermeiden und die Unabhängigkeit von ausländischen Zulieferern zu erreichen.



Die reale Wirtschaft, so Xi, sei die Grundlage des Wirtschaftswachstums und die Fertigungsindustrien dürften nicht aufgegeben werden. Hinter den jüngsten Schritten stehe also nicht nur die Sozial-, sondern auch die Industriepolitik. Zu den unmittelbaren Herausforderungen zähle der Aufbau einer einheimischen Halbleiterindustrie, die Entwicklung fortschrittlicher Werkstoffe und dergleichen. Das "zufällige" Durchsickern chinesischer Strategien, wie Taiwan zu annektieren sei, komme nicht von ungefähr. Dort schlage das Herz der weltweiten Halbleiterfertigung, dort stünden die modernsten Chipfabriken - deren Maschinen übrigens nur von einem einzigen Lieferanten aus den Niederlanden hergestellt werden könnten.



Wir bezweifeln, dass chinesische Unternehmen künftig noch eine realistische Chance haben werden, an US-amerikanischen Börsen neues Kapital aufnehmen zu können, so Michael Gollits von der von der Heydt & Co. AG. Dies sei auch eine der Botschaften Chinas an Unternehmen gewesen, die einen Börsengang anstreben würden. Die Champions sollten ein Listing in Hongkong oder der chinesischen Festlandsbörse anstreben, was den dortigen Kapitalmarkt stärken würde. Von der Kapitalseite könne sich China diesen Fokus angesichts praller inländischer Sparkonten leisten. Am Kapitalmarkt habe man die Signale verstanden. Während die chinesischen Internet-Superstars um Luft ringen würden, hätten Infrastruktur-Sektoren zugelegt: Hersteller von Komponenten für Elektromobilität, Ausrüster für Hochspannungsnetze, regenerative Energien oder auch lokale Cloudbetreiber. Der lokale Kapitalmarkt sei enorm breit. Cybersecurity könne China mit eigenen Unternehmen ebenso bedienen, wie den Software-Bedarf in der öffentlichen Verwaltung. Umwelttechnologie und medizinische Versorgung seien alles Segmente, die in Zukunft stark wachsen würden. Daher sei die chinesische Festlandsbörse aktuell zu bevorzugen, da es noch Perlen zu fischen gebe. (Ausgabe vom 23.08.2021) (24.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China hat die Autonomie des Landes in den Mittelpunkt gestellt, so Michael Gollits, Vorstand der von der Heydt & Co. AG.