Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung auf dem chinesischen Markt wurde letzte Woche durch die Ankündigung weiterer geplanter Konjunkturprogramme durch die Regierung gestützt. Dies geschah vor dem Hintergrund der Zunahme Covid-bedingter Lockdowns, der Risiken von ADR-Delistings und anhaltender regulatorischer Verschärfungen, so die Analysten von Postbank Research.



Zu den unmittelbaren Stützungsmaßnahmen könnte eine expansive Geldpolitik gehören, um das Kreditwachstum zu fördern, sowie Anweisungen für staatliche Investmentgesellschaften, den Wertpapierbesitz bei Marktschwäche auszubauen. Die Aufrechterhaltung der Null-Covid-Strategie durch China verursache steigende wirtschaftliche Kosten. Zwei der größten Städte des Landes seien komplett oder teilweise abgeriegelt gewesen. Auf Grund der verschärften Maßnahmen könnte die Industrie schwer in Mitleidenschaft gezogen werden.



Die Stimmung auf dem Markt sei durch die Aussicht auf politische Lockerungen gestützt worden, detaillierte Konjunkturmaßnahmen seien in Planung. (Ausgabe vom 21.03.2022) (22.03.2022/ac/a/m)



