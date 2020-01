Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Volkswirtschaft Chinas verzeichnete 2019 mit einem BIP-Plus von 6,1% das schwächste jährliche Wirtschaftswachstum der zurückliegenden 29 Jahre, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zugleich seien die Investitionen kurz vor Jahresende mit annähernd 12% im Jahresvergleich mehr als doppelt so schnell wie im November gestiegen. Insgesamt seien saisonal erhöhte Aktivitäten zu erwarten gewesen, die jetzigen Daten würden aber einen zusätzlichen Rückenwind durch die Annäherung im Zollstreit mit den Vereinigten Staaten zeigen. In diesem Umfeld seien geld- und fiskalpolitische Lockerungen wahrscheinlich, um die Konjunkturbelebung zu stützen. Entsprechend würden die Analysten im Jahresverlauf eine Rücknahme des Leitzinses von 4,15% auf 3,85% erwarten. Das BIP-Wachstum würden sie 2020 bei 5,8% sehen.Die guten Aktivitätsdaten für Dezember hätten an den Devisenmärkten heute die insgesamt mäßige aber im Rahmen der Erwartung liegende BIP-Entwicklung überwogen. Der Renminbi habe daher zum USD und dem Euro aufgewertet. (17.01.2020/ac/a/m)