Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der wirtschaftspolitische Konflikt zwischen China und den USA eskaliert, so die Experten von Robeco Deutschland.Doch Einfuhrzölle würden das Reich der Mitte stärker treffen als die Vereinigten Staaten, sei Léon Cornelissen überzeugt. "China kann keine Gegenmaßnahmen in derselben Größenordnung treffen, da die Importe aus den USA absolut gesehen wesentlich niedriger sind. Stattdessen wird es den Konflikt wahrscheinlich dadurch verschärfen, dass es US-Unternehmen die Geschäftstätigkeit in China erschwert", erwarte der Chefvolkswirt von Robeco.Somit erscheine vorerst China als der primäre Verlierer in diesem Konflikt, während die US-Konjunktur zuletzt weiter an Stärke gewonnen habe. "Der US-amerikanische Aktienmarkt hat bisher kaum auf das Gerede von einem Handelskrieg reagiert, da die Auswirkungen auf die USA begrenzt sind", analysiere der Robeco-Experte. Mehr noch: Aus US-Sicht könnte ein Handelskrieg sogar Teil eines weiterreichenden Planes sein, der Machtausweitung Chinas auf globaler Ebene entgegenzutreten, meine Cornelissen. "Einige Mitglieder der US-Regierung machen sich Sorgen um die zunehmende technologische Dominanz Chinas und wollen das Vorhaben 'Made in China 2025' durchkreuzen, mit dem die Pekinger Regierung in zentralen Technologiebereichen bis zum genannten Jahr die globale Vorherrschaft anstrebt." (Ausgabe vom 11.07.2018) (13.07.2018/ac/a/m)