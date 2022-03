Auch China bekomme den Bruch von Lieferketten massiv zu spüren, und könnte damit einem breiten Preisanstieg konfrontiert sein. Zwar sei der Handel mit Russland wenig bedeutsam. Doch China gehöre zu den größten Importeuren von Erdgas, Öl und Kohle und ein großer Teil davon komme aus Russland. Auch im Bereich Nahrungsmittel könnten Engpässe auftreten, Russland und die Ukraine gehören zu den großen Exporteuren von Getreide und Düngemitteln. Zudem hätten heftige Regenfälle die chinesische Ernte schlecht ausfallen lassen. In der Summe dürfte Pekings Plan, das Riesenreich unabhängiger - von importierter Energie, Rohstoffen und Nahrung - zu machen, also fehlschlagen oder dieser muss zumindest verschoben werden.



Die Inflation bei knapp 1% Y/Y sei zwar noch niedrig, aber angesichts dieses Umfeldes sollte die Tendenz nun stark aufwärtsgerichtet sein. Das Risiko, dass internationale Investoren an China zu zweifeln beginnen würden, könnte je nach Vorgehen Pekings gegenüber Moskau ebenfalls zunehmen. Und Pekings Zero-Corona-Politik hätten den konjunkturellen Start ins Jahr 2022 ohnehin "vermasselt". Was die Machthaber in jedem Fall aber würden vermeiden wollen, sei ein zunehmender Unmut in der Bevölkerung über die konjunkturelle Lage.



Aus diesen Gründen könne darauf spekuliert werden, dass die PBoC mit weiteren Zinsmaßnahmen eingreifen werde. Schließlich gelte es auch den bereits länger schwächelnden Immobilienmarkt und die Industrie mit energieintensiven Input zu stabilisieren. Von weiteren Liquiditätsspritzen sei also auszugehen. Da die US-Ökonomie von einer solideren Konjunkturerholung mit entsprechenden Zinsanhebungen und China von einem abnehmenden Wirtschaftsmomentum und Zinssenkungen geprägt sein dürfte, sollte der Renminbi abwerten. (Ausgabe April 2022) (29.03.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Machthaber in Peking stellt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gleich in mehrfacher Hinsicht auf die Probe, so die Analysten der Nord LB.Einerseits wolle China treu zu zum strategischen Partner Russland stehen, andererseits riskiere das Land wirtschaftliche Sanktionen der USA und der EU im Falle eines zu Russland-freundlichem Verhalten Pekings, wo mittlerweile genau registriert werde, wie mit China im Falle eines Angriffs auf Taiwan umgegangen werden könnte. Für China stehe also politisch aber auch wirtschaftlich viel auf dem Spiel: Gerade noch sei das Wachstumsziel von 5,5% für 2022 verkündet worden, welches mittlerweile wohl nur noch über eine unzeitgemäße Fiskalpolitik erreichbar sein dürfte, was man eigentlich vermeiden wolle.