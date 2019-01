Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Langsameres, aber robustes Wachstum in den Industrienationen dürfte im weiteren Verlauf dieses Jahres die Arbeitslosenraten weiter senken, die Löhne steigen lassen und schlussendlich zu Preisdruck führen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Die Kerninflation in der Eurozone werde zum Jahresende bei 1,5 Prozent erwartet - genug, um der EZB für März 2020 Gewissheit über den Inflationspfad zu geben und die Leitzinsen anzuheben. Soweit das Basisszenario. Die weitere Entwicklung der Inflation gelte es allerdings im Auge zu behalten. Insbesondere nach den Produzentenpreisen in China, die deutlich schwächer gewesen seien als erwartet. Nach einem Anstieg im Jahresvergleich um 2,7 Prozent im November hätten die Analysten im Mittel mit einem Plus von 1,6 Prozent im Dezember gerechnet. Stattdessen sei die Inflation auf 0,9 Prozent im Jahresvergleich gefallen, gemessen am Vormonat seien die Preise sogar um 1 Prozent zurückgegangen. Als zweitgrößte Volkswirtschaft und "Werkbank" der Welt habe die Produzentenpreisentwicklung in China durchaus das Potenzial, die Inflation über die eigenen Grenzen hinaus zu beeinflussen. Die weitere Entwicklung gelte es daher im Auge zu behalten.Die Deutsche Bank rechne damit, dass die chinesischen Produzentenpreise im Verlauf des nächsten Jahres leicht in den negativen Bereich fallen könnten. Falle der Rückgang entgegen den Erwartungen stärker aus, würden auch Zentralbanken in anderen Ländern aufmerksam hinschauen. (11.01.2019/ac/a/m)