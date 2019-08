Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Veröffentlichung des abgeschwächten BIP-Wachstums in China von 6,2% Y/Y für das 2. Quartal folgten in den vergangenen vier Wochen weitere eher unerfreuliche Makrodaten, sodass auch für das laufende 3. Quartal mit keiner konjunkturellen Erholung gerechnet werden kann, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Dagegen hätten mittlerweile die Dienstleistungsumfragen, die längerer Zeit deutlich besser ausgefallen seien, Rückgänge auf nur noch etwas oberhalb der Expansionsschwelle aufgewiesen. Insgesamt würden die Politiker in Peking langsam unter Zugzwang geraten. Die People's Bank of China habe darauf offenbar mit einer Flexibilisierung des Zinsmechanismus reagiert, wenngleich die Wirksamkeit davon erst noch abgewartet werden müsse. Weitere fiskalpolitische Maßnahmen dürften bereits in der Schublade stecken.Das Damoklesschwert Handelskrieg hänge weiterhin über dem Reich der Mitte. Für neue Schockwellen habe die von US-Präsident Donald Trump eher überraschend angekündete Ausweitung neuer US-Zölle auf alle aus China importierten Gütern ab dem 1. September gesorgt. Negative Marktreaktionen und auch einige gemäßigte Kräfte in den USA schafften es offenbar den US-Präsidenten davon zu überzeugen, zumindest den Großteil von Importprodukten zunächst bis zum 15. Dezember von einer Zollerhöhung auszunehmen, um das Weihnachtsgeschäft in den USA nicht zu gefährden, so die Analysten der NORD/LB. China habe zwar wie üblich mit der Ankündigung von Gegenmaßnahmen reagiert, sicherlich würden den Verantwortlichen aber langsam die Mittel dafür ausgehen. Verzwickt werde die Gemengelage für Peking vor allem, wenn eine (Teil-)Lösung von Washington mit der Demokratisierungsfrage Hongkongs verknüpft werde. Der US-Dollar bleibe seit Anfang August oberhalb der Marke von 7,00 CNY (Chinesischer Yuan). (Ausgabe September 2019) (27.08.2019/ac/a/m)