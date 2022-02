Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Februar waren zwar global gesehen alle Scheinwerfer auf die mittlerweile beendeten Olympischen Spiele in Peking gerichtet, doch so richtig hell werden wollte es einfach trotzdem nicht, so die Analysten der Nord LB.Damit diese für China wenig ambitionierte Marke überhaupt erreicht werde, bedürfe es sicherlich noch einiger Unterstützung von Seiten der Regierung. Und so sei bereits aus Peking verkündet worden, die aufgrund von Steuersenkungen und Finanzproblemen lokaler Unternehmen unter Druck geratenen Regionen des Reiches mit Steuerzuwendungen der Regierungszentrale zu unterstützen. Die strenge Zero-Covid-Politik führe zwar zu nur wenigen Neuinfektionen und Todeszahlen, doch sie bremse die Konjunktur ebenfalls. Die restriktivere Vorgehensweise auf dem Kreditmarkt bringe den Immobilienmarkt umfassender in Schwierigkeiten. Auch die Preissteigerungen für Energie und wichtige Rohstoffe würden bremsen.Um insbesondere den Immobilienmarkt und die Industrie mit hohem energieintensiven Input zu stabilisieren, werde die PBoC mit Zinsmaßnahmen eingreifen müssen. Von weiteren Liquiditätsspritzen sei also auszugehen. Da die USA von einer zunehmend solideren Konjunkturerholung und China von einer abnehmenden geprägt sein dürfte, erwarten die Analysten der Nord LB in 2022 eine langsame, aber sukzessive Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Renminbi. (Ausgabe März 2022) (28.02.2022/ac/a/m)