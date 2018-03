Der Trend zu einer Wachstumsverlangsamung habe bereits in der zweiten Jahreshälfte von 2017 eingesetzt; das reale Wirtschaftswachstum sei in Q4 auf 1,6% p.q. nach 1,8% in Q3 zurückgefallen. Chinas Wirtschaft sei im abgelaufenen Jahr insgesamt mit einer Wachstumsrate von 6,9% p.a. gewachsen, das sei um 0,2 Prozentpunkte mehr als im Jahr davor und wieder der erste Jahresanstieg seit 2010. Nach Sektoren gegliedert, sei der Rückfall im sekundären Sektor von einem Anstieg im Dienstleistungssektor mehr als kompensiert worden; dieser sei im Jahr 2017 um 8,0% und somit deutlich stärker als das BIP gewachsen.



Laut Ausgabenrechnung sei der Konsumsektor zu 58,8% am Wachstum beteiligt gewesen, Nettoexporte zu 9,1%. Diese beiden Träger sollten auch im laufenden Jahr die rückläufigen Wachstumsraten bei den Investitionen teilweise kompensieren können. Einkommenssteigerungen würden den Konsum ein dynamisches internationales Wirtschaftsumfeld nach wie vor den Exportsektor unterstützen.



Der schwelende Handelskonflikt mit den USA könnte den Exportsektor zukünftig allerdings belasten. Das Risiko sei mit der Erhöhung von Importzöllen auf einzelne Produktgruppen (Solar und Waschmaschinen) und auf Aluminium und Stahl durch die USA deutlich gestiegen. Der absehbare realwirtschaftliche Effekt aufgrund der bereits beschlossenen Maßnahmen sei für China zwar überschaubar. Der Anteil der betroffenen Produktgruppen an den Gesamtexporten betrage weniger als 1% der Gesamtexporte.



China zähle zwar weltweit zu den größten Stahlproduzenten, die Stahlexporte in die USA würden sich aber auf weniger als 0,1% des BIP belaufen. Auf Stahl aus China würden darüber hinaus bereits Zölle von mehr als 45% eingehoben. Die eigentliche Gefahr sei aber, dass D. Trump mit den Maßnahmen die "Büchse der Pandora" öffne. Kämen andere Produktgruppen ins Spiel (die größte Exportproduktgruppe in die USA von China seien elektronische Geräte, wie. z. b. Smartphones, Tablets und Netzwerkausstattung), wären die Auswirkungen weit gravierender.



Weitere Konfliktpunkte könnte der kurz vor Veröffentlichung stehende Bericht nach Art. 301 des "Trade Acts" sein, indem China der Verletzung geistigen Eigentums bezichtigt werde. Im April werde zudem der halbjährliche Bericht des US-Finanzministeriums über die Währungspraktiken veröffentlicht. Bis jetzt habe China auf Verhandlungen anstatt auf Gegenmaßnahmen gesetzt.



Der ökonomische Wirtschaftsberater des Politbüros Liu He sei vor zwei Woche nach Washington gereist, um die US-China Handelsbeziehungen zu besprechen. Das Treffen sei vertraulich gewesen, beide Länder seien aber darin übereingekommen, die Gespräche am Laufen zu halten. China habe versprochen, seine Märkte weiter öffnen zu wollen. Der Ton habe sich aber mittlerweile deutlich verschärft. Außenminister Wang Yi habe jüngst mit einer "notwendigen Antwort" im Falle eines Handelskrieges gedroht; erstmals würden Gegenmaßnahmen bei Kohle und landwirtschaftlichen Produkten wie Sojabohnen (würden zu den Top 3 Importgütern aus den USA zählen) diskutiert.



In jedem Fall stelle der schwelende Konflikt einen Belastungsfaktor dar, der sich auf den Finanzmärkten widerspiegle. Für die Emerging Markets und China könnte dies zu erneutem Kapitalabzug und Währungsschwäche führen. Die Stimmungsverschlechterung auf den globalen Finanzmärkten habe bereits im Monat Februar zu einer sichtbar höheren Volatilität bei Portfolioflüssen in die Emerging Marktes (EM) geführt. (Konjunktur-Update März 2018) (13.03.2018/ac/a/m)





