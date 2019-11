Generell gebe es bislang kaum Anhaltspunkte für eine Trendwende bei den chinesischen Importen. Einen gewissen Lichtblick würden Geldmengenwachstum und Kreditimpuls in China zeigen. Die Aufwärtstendenzen dort seien allerdings noch sehr bescheiden und würden derzeit bestenfalls auf eine leichte Erholung der chinesischen Wirtschaft in den kommenden Monaten hindeuten.



Für die chinesische Notenbank werde die Lage durch die weiter stark steigenden Lebensmittelpreise kompliziert. Diese seien vor allem als Folge der verheerenden Schweinepest stark angestiegen und im Zuge dessen habe sich eine markante Divergenz gebildet: Fallende Produzentenpreise und kräftig steigende Verbraucherpreise. Das bedeute eine weitere delikate Gratwanderung für die Notenbank.



Chinas Aktien hätten im Oktober zwar zugelegt, allerdings nur unterdurchschnittlich im globalen Vergleich. Die A-Aktien auf dem Festland seien um 0,9% gestiegen, die H-Aktien in Hongkong immerhin um 3,3%. (Ausgabe November 2019) (18.11.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices für das Produzierende Gewerbe in China präsentierten sich zuletzt mit widersprüchlichen Signalen, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Sie seien schwächer ausgefallen als erwartet, könnten aber insgesamt dennoch auf eine leichte Belebung in den kommenden Monaten hindeuten. Ihre Pendants für den Dienstleistungssektor hingegen seien abermals zurückgegangen. Sie lägen nur noch knapp im expansiven Bereich und seien auf ihre Tiefs von 2015 abgerutscht. Die Bautätigkeit und die Importe von Kapitalgütern würden weiterhin stark schrumpfen. Das Wirtschaftswachstum im 2. Quartal habe nur noch bei 6,0% p.a. gelegen, weniger als die allgemein erwarteten 6,1%.